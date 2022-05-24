Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2022

По итогам первых трех месяцев 2022 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 82,3 млрд евро. Это на 59,8% больше аналогичного показателя 2021 года.

При этом поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, сократились на 8,4% и составили 18,6 млрд евро. В то же время российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с показателем первого квартала 2021 года увеличился в 2 раза до 63,7 млрд евро.

Отметим, что по итогам марта текущего года европейский экспорт в нашу страну снизился по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 51,3% до 3,9 млрд евро, а российский экспорт в ЕС, напротив, увеличился в 2,1 раза до 23,8 млрд евро.

По итогам первых трех месяцев 2022 года в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Турция пододвинула Россию на шестую строчку. Нашу страну теперь опережают США, Великобритании, Китая, Швейцария и Турция.

В рейтинге экспортеров Россия по-прежнему находится на третьем месте после Китая и США.