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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2022
24.05.2022

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2022


    • По итогам первых трех месяцев 2022 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 82,3 млрд евро. Это на 59,8% больше аналогичного показателя 2021 года.

    При этом поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, сократились на 8,4% и составили 18,6 млрд евро. В то же время российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с показателем первого квартала 2021 года увеличился в 2 раза до 63,7 млрд евро.

    Отметим, что по итогам марта текущего года европейский экспорт в нашу страну снизился по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 51,3% до 3,9 млрд евро, а российский экспорт в ЕС, напротив, увеличился в 2,1 раза до 23,8 млрд евро.

    По итогам первых трех месяцев 2022 года в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Турция пододвинула Россию на шестую строчку. Нашу страну теперь опережают США, Великобритании, Китая, Швейцария и Турция.

    В рейтинге экспортеров Россия по-прежнему находится на третьем месте после Китая и США.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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