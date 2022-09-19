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О создании Межгосударственного центра в таможенной сфере
19.09.2022

О создании Межгосударственного центра в таможенной сфере


    • В рамках реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере в структуре Таможенного комитета Союзного государства России и Белоруссии будет создан Межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

    В числе непосредственных задач центра – формирование общесоюзных и целевых профилей рисков в таможенной сфере, осуществление мониторинга совершения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств на территории Союзного государства, определение объектов совместного таможенного контроля, обработка и анализ статистических данных о взаимной торговле России и Белоруссии в рамках Союзного государства, а также координация работы мобильных групп таможенных органов двух стран.

    «Межгосударственный центр будет принимать участие в создании и функционировании единого таможенного пространства, защите экономических интересов Союзного государства, а также в минимизации рисков нарушения права Евразийского экономического союза в области таможенного дела и законодательства России и Белоруссии о таможенном регулировании.

    Деятельность центра будет способствовать минимизации применения контрабандных схем при ввозе и вывозе товаров. Повысит качество контроля за транзитом, позволит оперативнее реагировать на угрозы нарушения таможенного законодательства союза через обеспечение скоординированной работы мобильных групп таможенных органов России и Белоруссии, обеспечит применение единых профилей рисков в отношении стоимости товаров», – отметил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

    Проекты постановлений Высшего Государственного Совета Союзного государства, регламентирующие работу центра, согласованы председателем правительства Михаилом Мишустиным. Подписание постановлений планируется на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.

    Ранее правительство одобрило Договор о гармонизации таможенного законодательства России и Белоруссии и сотрудничестве двух стран в таможенной сфере. 13 сентября он был ратифицирован Государственной Думой. Договор также ратифицирован Белоруссией.


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