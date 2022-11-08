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Российский экспорт бумаги в ЕС, январь-август 2022
08.11.2022

Российский экспорт бумаги в ЕС, январь-август 2022

    • По данным Евростата, экспорт бумаги из России в Евросоюз в январе-августе 2022 года составил 349,8 тыс. тонн, что на 23,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда РФ отгрузила в ЕС 457 тыс. тонн этой продукции. В денежном выражении экспорт бумаги из РФ в ЕС практически не изменился, составив 311,6 млн евро против 311,4 млн евро годом ранее (-0,06%).

    Основной объем бумаги из РФ в Евросоюз за первые 8 месяцев этого года был завезен морским путем – 150,6 тыс. тонн, что составляет 43% от суммарного грузопотока. В январе-августе прошлого года морским путем из РФ в Евросоюз было доставлено 233,4 тыс. тонн бумаги (-35,5%). Автотранспортом за отчетный период было перевезено 139,8 тыс. тонн, тогда как годом ранее 174,9 тыс. тонн (-20%). По железной дороге Россия отправила в ЕС 59,1 тыс. тонн бумаги, тогда как за аналогичный период 2021 года – 48,6 тыс. тонн (+21,6%).

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    Самый крупные поставки российской бумаги в Евросоюз зафиксированы в январе – 67,1 тыс. тонн (+20% относительно января прошлого года), феврале – 66,7 тыс. тонн (+23%) и марте – 61,9 тыс. тонн (-13%). С апреля объемы поставляемой из России бумаги стали заметно падать. Меньше всего этой продукции было отгружено в мае – 28,2 тыс. тонн (-47,9% относительно мая 2021 года) и августе – 21,5 тыс. тонн (-279%).

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    Основными потребителями российской бумаги в ЕС в январе-августе этого года были Италия, Германия и Польша.

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    Италия за первые 8 месяцев этого года закупила в России 69,8 тыс. тонн бумаги на сумму 58,1 млн евро, тогда как годом ранее 105,9 тыс. тонн (-34%) на сумму 63,6 млн евро (-8,6%). Меньше всего бумаги за отчетный период Россия поставила в Италию в июле (5,9 тыс. тонн, -22,4% к показателю июля прошлого года) и августе (2,4 тыс. тонн, -458%), больше всего – в январе (15.2 тыс. тонн, -24,6%) и феврале (14.1 тыс. тонн, -6,5%). 

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    Германия в январе-августе этого года завезла из России 55,9 тыс. тонн бумаги на сумму 46,7 млн евро, тогда как годом ранее 86,3 тыс. тонн (-35,2%) на сумму 55,8 млн евро (-16,3%). Наименьшие поставки бумаги в эту страну были в июле – 5 тыс. тонн (-234% относительно июля 2021 года) и мае – 1 тыс. тонн (-820%). Больше всего бумаги Россия экспортировала в Германию в январе – 11,9 тыс. тонн (-10,5%) и феврале – 10 тыс. тонн (+28%).

    Польша в январе-августе этого года завезла из РФ 46,6 тыс. тонн бумаги, на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда РФ поставила в эту страну 38,5 тыс. тонн. В денежном выражении российский экспорт бумаги в Польшу составил 50,8 млн евро против 36,2 млн евро годом ранее (+40%). Самые маленькие объемы бумаги из РФ Польша получила в мае (4,3 тыс. тонн, -20,3% относительно показателя мая 2021 года) и июне (3,8 тыс. тонн, -20,8%). Больше всего этой продукции РФ экспортировала в Польшу в январе – 7,2 тыс. тонн (+67%) и феврале – 8,1 тыс. тонн (+68,7%).

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