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Новый контейнерный рекорд на ДВЖД
19.09.2024

Новый контейнерный рекорд на ДВЖД

    • Дальневосточная железная дорога 18 сентября зафиксировала новый рекорд — в течение суток было погружено и отправлено 4633 TEU, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-аккаунте.

    Предыдущий рекорд по отправке контейнеров со станций и терминалов Дальневосточной магистрали составлял 4597 TEU.

    Для отправки такого объёма грузов было сформировано 28 поездов, в том числе 12 – из полувагонов с контейнерами.

    «Рекордной отправки удалось достичь благодаря применению новых технологий по перевозке контейнеров и повышению эффективности взаимодействия всех участников процесса», – отметили в РЖД.

    Фото: РЖД


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