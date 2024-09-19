Новый контейнерный рекорд на ДВЖД

Дальневосточная железная дорога 18 сентября зафиксировала новый рекорд — в течение суток было погружено и отправлено 4633 TEU, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-аккаунте.

Предыдущий рекорд по отправке контейнеров со станций и терминалов Дальневосточной магистрали составлял 4597 TEU.

Для отправки такого объёма грузов было сформировано 28 поездов, в том числе 12 – из полувагонов с контейнерами.

«Рекордной отправки удалось достичь благодаря применению новых технологий по перевозке контейнеров и повышению эффективности взаимодействия всех участников процесса», – отметили в РЖД.

Фото: РЖД