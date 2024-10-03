Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
РЖД продляют скидки
03.10.2024

РЖД продляют скидки

    • Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт

    В частности, продлены на 2025 год ранее введённые скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов:

    • 50% – на перевозки чёрных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход Беюк-Кясик – Гардабани на азербайджано-грузинской границе,
    • 50% – на перевозки чёрных металлов в вагонах, если они будут следовать через российско-казахстанские пограничные станции и далее через станции Сарахс или Акяйла Туркменских железных дорог (восточный маршрут коридора «Север – Юг»),
    • 50% – на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана,
    • 47% – на перевозки трубной заготовки со станции Полевской на станцию Каменск-Уральский,
    • 25% – на перевозки медной руды со станции Реж на станции Верхняя и Ежевая,
    • 25% – на перевозки медно-цинковой руды со станции Ивдель-I на станцию Верхняя,
    • 30% – на перевозки бутадиена со станции Тобольск на станции Придача, Базаиха и Соболеково,
    • 50% – на перевозки бензина и дизельного топлива на станцию Отвага и ряд припортовых станций Азово-Черноморского бассейна с дальнейшим назначением груза на станции Крымской железной дороги.

    Также с 1 января 2025 года продолжат действовать скидки:

    • 20% – на экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские погранпереходы при условии, что груз проследует и через погранпереход Болашак – Серхетяка между Казахстаном и Туркменией (восточный маршрут коридора «Север – Юг»),
    • 20,4% – на перевозки в рефконтейнерах со станции Селятино на станции Сергели и Джизак (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, а в обратном направлении – через станцию Озинки.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.07.2024
    Грузы РЖД, 6 месяцев 2024: растут зерно и удобрения
    По итогам 6 месяцев 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 3% по […]
    Только для подписчиков
    2024ПогрузкаРЖД
    0
    01.07.2024
    Назначен заместитель генерального директора РЖД
    А также и.о. начальника Центра фирменного транспортного обслуживания
    НазначенияРЖД
    0
    11.07.2024
    Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2024: груженые выросли на 7,6%
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 6 месяцев 2024 года составили 3 […]
    2024Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    20.02.2024
    Экспорт в Китай через жд погранпереходы Дальнего Востока вырос в 1,5 раза
    В январе
    2024ИмпортКитайПункты пропуска
    0
    10.09.2024
    Назначение в РЖД
    Начальником департамента инвестиций ОАО «Российские железные дороги» назначен Михаил Романов, сообщили РЖД в своем […]
    НазначенияРЖДТоп-менеджмент
    0
    18.09.2024
    Погрузка на жд на восточном направлении выросла
    «Российские железные дороги» в январе-августе 2024 года увеличили погрузку в восточном направлении на 2% […]
    2024Восточный полигонПогрузкаРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 в деталях
    02.10.2024 Еще одна китайская линия запустила сервисы на российский Дальний Восток
    02.10.2024 “Мы не умеем жить без кризисов”
    02.10.2024 Hapag-Lloyd заказал контейнеровозов на 5 млрд долларов
    02.10.2024 «ГлавСевморпуть» осуществил проводку самого большого в истории СМП контейнеровоза
    02.10.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2024 вырос на 71,7%
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •