РЖД продляют скидки

Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт

В частности, продлены на 2025 год ранее введённые скидки на перевозку широкой номенклатуры грузов:

50% – на перевозки чёрных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход Беюк-Кясик – Гардабани на азербайджано-грузинской границе,

50% – на перевозки чёрных металлов в вагонах, если они будут следовать через российско-казахстанские пограничные станции и далее через станции Сарахс или Акяйла Туркменских железных дорог (восточный маршрут коридора «Север – Юг»),

50% – на импортные перевозки плодоовощной продукции из Таджикистана и Узбекистана,

47% – на перевозки трубной заготовки со станции Полевской на станцию Каменск-Уральский,

25% – на перевозки медной руды со станции Реж на станции Верхняя и Ежевая,

25% – на перевозки медно-цинковой руды со станции Ивдель-I на станцию Верхняя,

30% – на перевозки бутадиена со станции Тобольск на станции Придача, Базаиха и Соболеково,

50% – на перевозки бензина и дизельного топлива на станцию Отвага и ряд припортовых станций Азово-Черноморского бассейна с дальнейшим назначением груза на станции Крымской железной дороги.

Также с 1 января 2025 года продолжат действовать скидки:

20% – на экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские погранпереходы при условии, что груз проследует и через погранпереход Болашак – Серхетяка между Казахстаном и Туркменией (восточный маршрут коридора «Север – Юг»),

20,4% – на перевозки в рефконтейнерах со станции Селятино на станции Сергели и Джизак (Узбекистан) через пограничную станцию Канисай, а в обратном направлении – через станцию Озинки.

Фото: РЖД