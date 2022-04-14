FESCO расширяет черноморский сервис

FESCO сообщили о расширении своего черноморского сервиса FESCO Turkey Black Sea Service (FTBS) между Стамбулом и Новороссийском.

Теперь сервис на вышел на еженедельную основу по регулярному расписанию. Транзитное время на сервисе составляет 1-2 дня.

В рамках сервиса можно заказать услуги по таможенной очистке, складской логистике, перегрузке и дверной доставке грузов, уточнили в FESCO.

В ближайшее время компания намерена предложить интермодальные решения, чтобы включить порт Новороссийск в сеть жд сервисов FESCO.