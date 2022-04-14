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FESCO расширяет черноморский сервис
14.04.2022

FESCO расширяет черноморский сервис


    • FESCO сообщили о расширении своего черноморского сервиса FESCO Turkey Black Sea Service (FTBS) между Стамбулом и Новороссийском.

    Теперь сервис на вышел на еженедельную основу по регулярному расписанию. Транзитное время на сервисе составляет 1-2 дня.

    В рамках сервиса можно заказать услуги по таможенной очистке, складской логистике, перегрузке и дверной доставке грузов, уточнили в FESCO.

    В ближайшее время компания намерена предложить интермодальные решения, чтобы включить порт Новороссийск в сеть жд сервисов FESCO.


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