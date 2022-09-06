FESCO инвестирует 24 млрд рублей в расширение мощностей ВМТП

Транспортная группа FESCO и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития перевалочных мощностей ПАО «Владивостокский морской торговый порт».

Как рассказали SeaNews в FESCO, соответствующий документ в рамках Восточного экономического форума подписали президент FESCO Аркадий Коростелёв и директор КРДВ Николай Запрягаев в присутствии главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова.

В рамках соглашения FESCO намерена разработать и реализовать проект по расширению перевалочных и перерабатывающих мощностей ВМТП, инвестировав с этой целью порядка 24 млрд рублей, а также подать заявку на статус резидента на территории опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток.

В свою очередь, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики будет содействовать в получении государственной поддержки, необходимой для успешной реализации инвестиционного проекта FESCO, поспособствует эффективному взаимодействию с другими институтами развития и органами федеральной и региональной власти, окажет поддержку в переговорах с потенциальными инвесторами и бизнес-партнерами, а также посодействует в проработке концепции и инфраструктурного обеспечения инвестпроекта.

«Новый проект по увеличению перерабатывающих мощностей и грузооборота ВМТП предусматривает возведение современных контейнерных площадок на территории порта, перекомпоновку и оптимизацию его площадей, а также сокращение зоны перевалки угля. Трансформация ВМТП станет ответом на растущий грузооборот и позволит Дальнему Востоку оперативно реагировать на вызовы, связанные с изменением мировых логистических маршрутов», — отметил президент FESCO Аркадий Коростелёв.

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев отметил на подписании, что рынок морских грузоперевозок, логистические схемы и контейнерные маршруты сегодня значительно меняются. Идет активная переориентация экспортных и импортных потоков на Дальний Восток России. В этих реалиях крайне важно своевременно модернизировать существующие портовые мощности на Дальнем Востоке, среди которых ведущее место занимает ВМТП.

«Развитие мощностей Владивостокского морского торгового порта — ответ на новые логистические вызовы. Будем оказывать инвестору комплексную поддержку по линии Корпорации в части инфраструктурного обеспечения проекта, заключении и осуществлении экспортных контрактов, содействовать инвестору в получении финансирования и других мер государственной поддержки, необходимых для успешной реализации проекта», — сказал Н.Запрягаев.

Фото: ВМТП