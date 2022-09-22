FESCO отправила первый поезд из Минска во Владивосток

Транспортная группа FESCO в рамках развития сервиса FESCO Minsk Shuttle отправила первый контейнерный поезд из Минска во Владивосток.

Как рассказали SeaNews в FESCO, поезд, груженый 62 сорокафутовыми контейнерами с пиломатериалами, отправился 7 сентября от станции Жодино (Минская область) во «Владивостоксий морской торговый порт», откуда в начале октября контейнеры будут отправлены морским сервисом группы в Шанхай.

Поезда из Минска будут отправляться один раз в месяц, а в перспективе в FESCO рассчитывают на увеличение частоты отправок до двух раз в месяц. Время в пути следования до Владивостока составляет 12–13 дней. Основу грузопотока будут формировать традиционные экспортные грузы Республики Беларусь: пиломатериалы, продукция молочной промышленности и другое.

В июне этого года группа запустила поездной сервис из Владивостока в Минск, ориентированный на транспортировку в Республику Беларусь грузов, прибывающих в ВМТП из стран Азии. За это время доставлено почти 2,5 тыс. TEU.

Фото: FESCO