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FESCO отправила первый поезд из Минска во Владивосток
22.09.2022

FESCO отправила первый поезд из Минска во Владивосток

    • Транспортная группа FESCO в рамках развития сервиса FESCO Minsk Shuttle отправила первый контейнерный поезд из Минска во Владивосток.

    Как рассказали SeaNews в FESCO, поезд, груженый 62 сорокафутовыми контейнерами с пиломатериалами, отправился 7 сентября от станции Жодино (Минская область) во «Владивостоксий морской торговый порт», откуда в начале октября контейнеры будут отправлены морским сервисом группы в Шанхай.

    Поезда из Минска будут отправляться один раз в месяц, а в перспективе в FESCO рассчитывают на увеличение частоты отправок до двух раз в месяц. Время в пути следования до Владивостока составляет 12–13 дней. Основу грузопотока будут формировать традиционные экспортные грузы Республики Беларусь: пиломатериалы, продукция молочной промышленности и другое.

    В июне этого года группа запустила поездной сервис из Владивостока в Минск, ориентированный на транспортировку в Республику Беларусь грузов, прибывающих в ВМТП из стран Азии. За это время доставлено почти 2,5 тыс. TEU.

    Фото: FESCO


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