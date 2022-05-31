Контейнерный поезд из Иньчуаня в Будапешт

26 мая из китайского города Иньчуань, расположенного в Нинся-Хуэйском автономном районе, в Будапешт (Венгрия) отправился контейнерный поезд.

Как сообщает информационное агентство Xinhua, состав доставит в столицу Венгрии 1,3 тыс. тонн стекловолокна стоимостью 1,6 млн долларов. Длина маршрута составляет около 8,5 тыс. км. Ожидается, что поезд прибудет в пункт назначения через 21 день.

Это первый контейнерный поезд Китай – Европа, который отправился из Нинся-Хуэйского автономного района в этом году, а также первый железнодорожный грузовой маршрут, соединивший Иньчуань и Будапешт.

Фото: Xinhua