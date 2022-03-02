Новая судоверфь во Владивостоке

Новый резидент свободного порта Владивосток ООО «Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта» (МИЦ МКС — входит в группу компаний под управлением УК «Метрика») создает центр судостроения и судоремонта в Советской Гавани Хабаровского края, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Компания планирует в сентябре 2023 года приступить к ремонту рыболовного и транспортного флота, строительству краболовов по собственному проекту и изготовлению закрытых секций судов для якорного резидента ТОР «Большой Камень» – судостроительного комплекса «Звезда». По расчетам МИЦ МКС, в четвертом квартале 2024 года предприятие выйдет на полную мощность и сможет производить в год около 30 тыс. тонн металлоконструкций, строить 10 и ремонтировать от 12 судов.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестиции в проект составят 2,2 млрд рублей. В рамках соглашения работу на новом предприятии получат 332 человека.

По информации генерального директора ООО «МИЦ МКС» Андрея Киселева, в ходе создания Международного инновационного центра морских конструкций и судоремонта в Советской Гавани будет восстановлена и модернизирована существующая судостроительная и портовая инфраструктура – причалы, эллинг и стапельное поле.

«Будут закуплены современные и высокотехнологичные оборудование и машины для работы с металлом, сформированы крановое хозяйство и парк транспортеров. Это позволит нам эффективно участвовать в гражданском судостроении и судоремонте, – рассказал он. – После выхода на полную мощность предприятие сможет строить не менее 10 судов в год, производя при этом 10 000 тонн металлоконструкций».

По словам А.Киселева, первый краболов планируется заложить в 2023 году, он будет выполнен по проекту, учитывающему многие положительные качества аналогичных судов, разработанному собственным конструкторским бюро.

Ремонтировать предполагается суда транспортного флота – буксиры, танкеры, сухогрузы, а также рыболовные суда. При круглосуточном графике работы предприятие сможет ремонтировать от 12 судов в год.

В рамках договора, подписанного на выставке «Нева-2021» между ООО «МИЦ МКС» и ООО «ССК «Звезда», судоверфь приступила к подготовке проекта по строительству закрытых секций для «Звезды» в объеме 20 тыс. тон металлоконструкций в год на период не менее 5 лет. «Сырье для строительства секций будет поступать из города Большой Камень на баржах, – уточнил А.Киселев. – Готовая продукция пойдет обратным путем также морем».

Изображение плана модернизации верфи с сайта МИЦ МКС