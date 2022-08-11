На грузопассажирский паром для Дальнего Востока добавили денег

В 2023 году между портами Дальневосточного федерального округа планируют запустить грузопассажирский паром. Для завершения его строительства правительство разрешило увеличить цену госконтракта с 3,1 млрд рублей до почти 3,8 млрд рублей. Распоряжение об этом – от 10 августа 2022 года №2204-р – опубликовано на сайте правительства РФ.
Судно будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Магаданской области, Приморского края и Курильских островов. Сейчас перевозки в основном выполняют авиакомпании. Паром сможет перевозить около 150 пассажиров, а также автомобили, автобусы и грузовые контейнеры.
Предполагается, что паром будет спущен на воду в октябре 2022 года, а его ходовые испытания начнутся в конце февраля 2023 года. Передача судна госзаказчику запланирована на июль 2023 года.
Скорее всего, речь идет о пароме проекта CNF22, который строится в Керчи.
Технические характеристики парома проекта CNF22:
- тип судна: автомобильно-пассажирский паром;
- назначение судна: перевозка пассажиров, перевозка колесной техники; район плавания – неограниченный; основной район эксплуатации: Японское, Охотское и Берингово моря, включая острова Курильской гряды и прилегающие участки Тихого океана.
- главные размерения судна: длина наибольшая – 119,72 м, ширина габаритная – 17,91 м, осадка – 4,5 м, максимальная мощность – ГД2×3480 кВт, скорость экономического хода – 15 узлов, экипаж и обслуживающий персонал – 48 человек, пассажиры – 150 человек.
- грузовместимость судна: только грузовых автомобилей с 20-футовым контейнером и длиной автопоезда до 11 м – 28 единиц, только легковых автомобилей – до 78 единиц, только 20-футовых контейнеров – 40 единиц и дополнительно 20 легковых автомобилей, только 40-футовых контейнеров – 20 единиц и дополнительно 20 легковых автомобилей.