На грузопассажирский паром для Дальнего Востока добавили денег

В 2023 году между портами Дальневосточного федерального округа планируют запустить грузопассажирский паром. Для завершения его строительства правительство разрешило увеличить цену госконтракта с 3,1 млрд рублей до почти 3,8 млрд рублей. Распоряжение об этом – от 10 августа 2022 года №2204-р – опубликовано на сайте правительства РФ.

Судно будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Магаданской области, Приморского края и Курильских островов. Сейчас перевозки в основном выполняют авиакомпании. Паром сможет перевозить около 150 пассажиров, а также автомобили, автобусы и грузовые контейнеры.

Предполагается, что паром будет спущен на воду в октябре 2022 года, а его ходовые испытания начнутся в конце февраля 2023 года. Передача судна госзаказчику запланирована на июль 2023 года.

Скорее всего, речь идет о пароме проекта CNF22, который строится в Керчи.

Технические характеристики парома проекта CNF22: