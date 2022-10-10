Global Ports перебрасывает технику с Северо-Запада на Дальний Восток

Группа Global Ports направила десять терминальных тягачей Kalmar и десять полуприцепов Seacom на терминал «Восточная Стивидорная Компания» (ВСК).

Как рассказали SeaNews в Global Ports, технику перераспределили с северо-западных активов группы для усиления производственных мощностей ВСК на фоне роста контейнерного рынка в Дальневосточном морском бассейне. Машины задействуют в обработке контейнерных грузов на причалах, площадках для хранения и железнодорожном фронте.

Оборудование доставили на ВСК двумя партиями по железной дороге, сопровождение перевозки осуществил логистический оператор «Рускон» (входит в группу компаний «Дело»). В том числе в «Русконе» разработали специальные схемы крепления негабаритного груза на платформах для его безопасной транспортировки.

С начала 2022 года в рамках проекта по усилению мощностей ВСК на терминал перенаправлены еще пять тягачей Kalmar, пять полуприцепов Seacom, автопогрузчик Raniero. Дополнительно Global Ports планирует перебросить с Северо-Запада на Дальний Восток три контейнерных перегружателя на пневмоколесном ходу (RTG) и восемь портальных погрузчиков-автоконтейнеровозов Kalmar.

За счет перенаправленной техники в 2023 году парк перегрузочного оборудования ВСК вырастет на 20%, отмечают в компании.

Фото: Global Ports