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Первый груженый состав универсальных крупнотоннажных контейнеров в полувагонах
30.09.2022

Первый груженый состав универсальных крупнотоннажных контейнеров в полувагонах


    • 29 сентября компания «ЛОГОПЕР» совместно с АО «Уголь-Транс» отправила 60 универсальных контейнеров в полувагонах со станции Находка, МЧ-3 на ст. Электроугли. Как рассказали SeaNews в компании «ЛОГОПЕР», поезд проследует до станции Аппаратная (Екатеринбург), где совершит перегруз на фитинговые платформы и проследует до ст. Электроугли (ТЛЦ «Электроугли») по единой транспортной накладной.

    Эта технология поможет справиться с высокой загрузкой портов Дальнего Востока, эффективно использовать инфраструктуру РЖД и обеспечить своевременное бесперебойное транспортно-грузовое сообщение между городами, отмечают в компании.

    Транзитное время в пути составляет 12 дней.

    «ЛОГОПЕР» планирует организацию данных поездов на ежедневной основе с четырех станций Дальневосточного региона.

    Фото предоставлено пресс-службой компании «ЛОГОПЕР»


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