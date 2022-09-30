Первый груженый состав универсальных крупнотоннажных контейнеров в полувагонах

29 сентября компания «ЛОГОПЕР» совместно с АО «Уголь-Транс» отправила 60 универсальных контейнеров в полувагонах со станции Находка, МЧ-3 на ст. Электроугли. Как рассказали SeaNews в компании «ЛОГОПЕР», поезд проследует до станции Аппаратная (Екатеринбург), где совершит перегруз на фитинговые платформы и проследует до ст. Электроугли (ТЛЦ «Электроугли») по единой транспортной накладной.

Эта технология поможет справиться с высокой загрузкой портов Дальнего Востока, эффективно использовать инфраструктуру РЖД и обеспечить своевременное бесперебойное транспортно-грузовое сообщение между городами, отмечают в компании.

Транзитное время в пути составляет 12 дней.

«ЛОГОПЕР» планирует организацию данных поездов на ежедневной основе с четырех станций Дальневосточного региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании «ЛОГОПЕР»