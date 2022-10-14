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Операционные результаты Global Ports: падение на Балтике, рост на Дальнем Востоке
14.10.2022

Операционные результаты Global Ports: падение на Балтике, рост на Дальнем Востоке

    • Global Ports Investments опубликовал основные операционные показатели за 3 квартал и 9 месяцев 2022 год.

    Итоги 3 квартала

    Как сообщили SeaNews в Global Ports, консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы по итогам 3 квартала 2022 года сократился на 49,7% на фоне снижения российского контейнерного рынка на 34,2%. Терминалы в составе Global Ports перевалили 202 тыс. TEU из 869 тыс. TEU российского морского контейнерооборота. Таким образом, на долю группы приходится 23,2% российского контейнерного рынка.

    На Дальнем Востоке объем обработки контейнеров на терминале «Восточной стивидорной компании» вырос на 28,8% до 183 тыс. TEU, тогда как рынок в регионе прибавил 11,9%. В компании такие результаты объясняют результатом перестройки цепочек поставок.

    В результате значительного сокращения количества судозаходов ведущих международных контейнерных линий в порты России в третьем квартале и по итогам 9 месяцев 2022 года российский контейнерный рынок в Балтийском бассейне, как и расположенные в нем терминалы группы, испытали серьезное снижение объемов перевалки контейнеров, автомобилей и ро-ро грузов.

    Контейнерооборот Global Ports в Балтийском бассейне в третьем квартале этого года сократился на 93,1% на фоне падения рынка на 76,7%. Перевалка контейнеров на ПКТ снизилась на 93,8% до 9 тыс. TEU. Через ПЛП прошло 4 тыс. TEU, на 95,5% меньше, чем годом ранее. Контейнерооборот через УЛКТ составил 5 тыс. TEU (-34,6%).

    Контейнерооборот финских портов (напомним, Global Ports в партнерстве с CMA Terminals управляет двумя контейнерными терминалами в Финляндии – Multi-Link Terminals в Хельсинки и Котке, доля участия CMA Terminals в каждом совместном предприятии составляет 25%) составил 26,4 тыс. TEU, на 59,6% больше по сравнению с показателем третьего квартала 2021 года.

    Контейнерооборот на внутреннем терминале в Янино уменьшился на 64,7% до 8,6 тыс. TEU.

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    Консолидированный оборот навалочных грузов на терминалах группы вырос на 26,3% и составил 1,2 млн тонн.

    Перевалка легковых автомобилей и тяжелой накатной техники в третьем квартале не осуществлялась.

    Как отмечают в Global Ports, на рынке Дальнего Востока наблюдается высокий спрос, способный превысить мощности контейнерных терминалов и смежной с ними инфраструктуры в регионе. В Балтийском регионе группа концентрируется на увеличении объемов перевалки неконтейнерных грузов, а также на управлении затратами. На ВСК на фоне растущего спроса основное внимание уделяется операционной эффективности и логистическим цепочкам через Дальний Восток.

    Итоги 9 месяцев

    По итогам 9 месяцев 2022 года консолидированный контейнерооборот морских терминалов Global Ports снизился на 31,7% до 813 тыс. TEU при сокращении российского контейнерного рынка на 22,9% до 3,1 млн TEU.

    На Дальнем Востоке объем обработки контейнеров на терминале «Восточной стивидорной компании» вырос на 16,4% до 457 тыс. TEU, тогда как рынок в регионе прибавил 7,7%.

    В Балтийском бассейне контейнерооборот морских терминалов Global Ports сократился на 55,4% на фоне падения рынка на 48,9%. Перевалка контейнеров на ПКТ снизилась на 54,9% до 214 тыс. TEU. Через ПЛП прошло 128 тыс. TEU, на 57,4% меньше, чем годом ранее. Контейнерооборот через УЛКТ составил 14 тыс. TEU (-40,1%).

    Контейнерооборот финских портов вырос на 43,4% до 80,8 тыс. TEU.

    Контейнерооборот на внутреннем терминале в Янино уменьшился на 26% до 47,2 тыс. TEU.

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    Консолидированный грузооборот навалочных грузов морских терминалов составил 2,4 млн тонн (-32,8%).

    Объемы перевалки легковых автомобилей и тяжелой накатной техники сократились на 77,7% до 18,4 тыс. единиц и на 76,9% до 4,3 тыс. единиц соответственно.

    Фото: Global Ports


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