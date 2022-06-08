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Global Ports ведет поиск независимых кандидатов в совет директоров
08.06.2022

Global Ports ведет поиск независимых кандидатов в совет директоров

    • Независимый неисполнительный директор Global Ports Investments PLC Ламброс Пападопулос отзывает свою кандидатуру на переизбрание в совет директоров на общем собрании акционеров компании 10 июня 2022 года в связи с личными обстоятельствами. Об этом SeaNews сообщили в Global Ports Investments PLC.

    В совете директоров Группы Л.Пападопулос занимает должность независимого неисполнительного директора, члена Комитета по стратегии и Комитета по аудиту и рискам.

    «Благодарю совет директоров компании за предоставленную мне возможность работать в совете с 2018 года. Хочу отметить, что мое сотрудничество с Global Ports в качестве независимого директора было эффективным и плодотворным. Я высоко ценю работу с компанией, ее советом директоров и командой менеджмента», — прокомментировал Л.Пападопулос.

    «Группа ведет поиск независимых кандидатов в совет директоров и сообщит о ходе этого процесса в установленном порядке», — заявили в Global Ports Investments PLC.


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