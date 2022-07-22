Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
22 тонн строп в месяц будет производить резидент свободного порта Владивосток
22.07.2022

22 тонн строп в месяц будет производить резидент свободного порта Владивосток

    • ООО «Производственные ресурсы» (ПРРС) подписало соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики по созданию производства грузовых стальных канатных строп, применяемых в грузоподъемных устройствах морских судов. Инвестиции в проект составят 6,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

    По словам генерального директора ООО «ПРРС» Евгения Быкова, в настоящее время геополитическая ситуация привела к взрывным темпам роста спроса на такелажную продукцию, ранее импортируемую, в том числе из недружественных стран.

    «Потребности потребителей значительно превышают темпы развития рынка отечественного производства стальных строп и в Приморском крае, и в России. Наш проект рассчитан на выпуск продукции, имеющей реальный рынок сбыта и высокий потенциал экспорта, – отметил он. – А размещение предприятия непосредственно во Владивостоке позволит обеспечить кратчайшие сроки поставки, минимизировать расходы на логистику и снизить стоимость изделий».

    По информации КРДВ, чтобы наладить выпуск такелажных изделий, резидент свободного порта Владивосток арендовал производственные помещения, закупил станочный парк, измерительное и испытательное оборудование отечественного производства. Дополнительно планирует приобрести грузовой автотранспорт, вилочный погрузчик и кран-балки.

    Изготавливать канатные стропы будут из стальной проволоки, синтетических и растительных веревок, цепей, скоб и других материалов и комплектующих от российских заводов.

    В месяц здесь будут выпускать для рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока 22 тонны орудий производства – кольцевых (чалки), петлевых и ветвевых (паук) строп. Запустить предприятие планируется в августе 2022 года и к концу года выйти на полную мощность.

    Фото: soviet-trawler.narod


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.02.2022
    Жд сервис из Петербурга в Читу и Благовещенск через Москву
    Транспортная группа FESCO сообщила о запуске регулярного железнодорожного сервиса из Санкт-Петербурга в Читу и […]
    FESCO БлаговещенскДальний ВостокКонтейнерный поезд
    0
    02.02.2022
    Со станции Советская Гавань запустили регулярные контейнерные перевозки
    В январе этого года со станции Советская Гавань-Сортировочная начались регулярные перевозки 40-футовых контейнеров из […]
    ВаниноДальний ВостокКонтейнерные перевозкиКонтейнеры
    0
    08.06.2022
    Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат
    Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по запуску эксперимента по контролю за вывозом […]
    Дальний Востокикраограничение
    0
    27.04.2022
    Китай переоборудует пассажирские «Боинги» в грузовые
    Boeing и китайская компания Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering (GAMECO) запустили в Китае первую производственную […]
    BoeingАвиаперевозкиКитайПроизводство
    0
    02.03.2022
    Новая судоверфь во Владивостоке
    Новый резидент свободного порта Владивосток ООО «Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта» (МИЦ […]
    ВладивостокДальний Востокрезидентсудоверфь
    0
    28.06.2022
    Второй субсидируемый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» на Дальний Восток
    Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из Санкт-Петербурга в первый каботажный рейс в направлении […]
    атомный контейнеровозДальний ВостокРосатомСанкт-Петербург
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.07.2022 Контейнеры через Роттердам упали на 4,4%
    22.07.2022 Новый автомобильный въездной комплекс на ВСК
    22.07.2022 Top 26-50 контейнерных линий, H1 2022
    22.07.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2022
    21.07.2022 Новый мультимодальный сервис на Турцию
    21.07.2022 Лидеры Финляндии, 6 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    19.07.2022 Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    15.07.2022 Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    15.07.2022 Закон о ТОР и свободном порте Владивосток
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти