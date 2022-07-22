22 тонн строп в месяц будет производить резидент свободного порта Владивосток

ООО «Производственные ресурсы» (ПРРС) подписало соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики по созданию производства грузовых стальных канатных строп, применяемых в грузоподъемных устройствах морских судов. Инвестиции в проект составят 6,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

По словам генерального директора ООО «ПРРС» Евгения Быкова, в настоящее время геополитическая ситуация привела к взрывным темпам роста спроса на такелажную продукцию, ранее импортируемую, в том числе из недружественных стран.

«Потребности потребителей значительно превышают темпы развития рынка отечественного производства стальных строп и в Приморском крае, и в России. Наш проект рассчитан на выпуск продукции, имеющей реальный рынок сбыта и высокий потенциал экспорта, – отметил он. – А размещение предприятия непосредственно во Владивостоке позволит обеспечить кратчайшие сроки поставки, минимизировать расходы на логистику и снизить стоимость изделий».

По информации КРДВ, чтобы наладить выпуск такелажных изделий, резидент свободного порта Владивосток арендовал производственные помещения, закупил станочный парк, измерительное и испытательное оборудование отечественного производства. Дополнительно планирует приобрести грузовой автотранспорт, вилочный погрузчик и кран-балки.

Изготавливать канатные стропы будут из стальной проволоки, синтетических и растительных веревок, цепей, скоб и других материалов и комплектующих от российских заводов.

В месяц здесь будут выпускать для рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока 22 тонны орудий производства – кольцевых (чалки), петлевых и ветвевых (паук) строп. Запустить предприятие планируется в августе 2022 года и к концу года выйти на полную мощность.

Фото: soviet-trawler.narod