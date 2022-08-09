В порту Ванино строят очистные производственного назначения

АО «Порт Ванино» реализует первый этап строительства очистных сооружений производственного назначения. Общий размер инвестиций составит более 300 млн рублей, рассказали SeaNews в порту.

Строящиеся объекты инженерно-технического обеспечения предназначены для сбора и очистки сточных и ливневых вод, поступающих с производственных площадок предприятия. Ежесуточно очистные сооружения смогут обрабатывать до 25 тыс. кубометров воды.

Работы проводятся на территории производственно-перегрузочного участка №1. В настоящее время ведется строительство железобетонных лотков по сбору поверхностных вод. Проводится бетонирование песковой площадки для обезвоживания песка и минеральных частиц, извлекаемых из очистных сооружений. Параллельно развернуты работы по выносу инженерных сетей с площадки под строительство очистных сооружений.

«Первый этап проекта предполагается завершить до конца третьего квартала 2022 года. В октябре должны начаться работы на территории производственно-перегрузочного участка №2. Введение комплекса в эксплуатацию планируется в 2023 году, это обеспечит дополнительную защиту акватории», – сказал начальник отдела инвестиционного планирования капитального строительства и реконструкции АО «Порт Ванино» Константин Горшенёв.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Порт Ванино»