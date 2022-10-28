Дальний Восток стоит на рейде

О текущей ситуации с выгрузкой контейнерных грузов на терминалах в портах Дальнего Востока SeaNews рассказала Анна Ростовцева, ведущий специалист по операционной работе компании Novelco.

В настоящее время все морские перевозчики вынуждены простаивать на рейдах в портах Дальнего Востока в ожидании допуска от терминалов на разгрузку судна. Средний срок простоя составляет 2-3 недели.

Наименьший период ожидания – 2 дня – у FESCO, который выгружается на собственном терминале ВМТП. Например, суда таких компаний, как Sinokor и Huaxin простаивают на рейде по 5-7 дней, Torgmoll и Sitc – 7-14 дней, а ZhongGu и RSL – 20-30 дней и более.

Причина задержек заключается в 100%-ной загруженности терминалов и низкой скорости вывоза контейнеров из портов из-за отсутствия достаточного количества платформ. Также в числе факторов, влияющих на ситуацию, – увеличение грузооборота и пиковый сезон.

Исходя из этого, некоторые перевозчики договариваются об изменении порта назначения для ускорения выгрузки судна. Есть случаи и вынужденной смены терминала. Мы рекомендуем учитывать этот фактор при планировании перевозки в том случае, когда грузополучателю важен конкретный терминал прибытия.

Сроки отгрузки контейнеров по железной дороге продолжают расти во всех портах. Так, на терминале ВМТП ожидание отправки в Москву составляет в среднем 14 дней, в Санкт-Петербург – 14-25 дней, в Екатеринбург и Новосибирск – от 10 дней. На терминалах ВМКТ и «Соллерс» сроки еще выше. С ВСК отправка осуществляется в течение 10-14 дней.

Причина та же – нехватка железнодорожных платформ для вывоза контейнеров. Альтернативой могла бы стать перевозка контейнеров в полувагонах, однако есть сложности с их креплением.

Таким образом, по нашим оценкам, транзитные сроки доставки груза из порта Шанхай через Владивосток в Москву составят примерно 45 суток при использовании перевозчиков с наименьшими сроками ожидания на рейде и по более высокой стоимости. При выборе недорогих вариантов доставки транзитный срок увеличится до 50-60 и даже более суток по тому же маршруту.

Кроме того, сохраняется спрос на доставку грузов прямыми поездами из Китая. На некоторых станциях наблюдается смещение расписания из-за периодических простоев на погранпереходах. Так, задержка при переходе через Алашанькоу может составить 2 недели и более. Переход через Забайкальск и Достык займет более короткое время – в среднем 5 дней.

Фото: предоставлено Novelco