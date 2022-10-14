Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый этап строительства ТЛЦ «Хабаровский» планируется завершить к 2024 году
14.10.2022

Первый этап строительства ТЛЦ «Хабаровский» планируется завершить к 2024 году

    • Первый этап строительства ТЛЦ «Хабаровский» планируется завершить к 2024 году, полная реализация проекта – к 2025 году, заявил на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым Александр Кахидзе. руководитель ООО «ФинИнвест» – ключевого инвестора проекта.

    «ТЛЦ «Хабаровский» будет обеспечен железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой. Проектная мощность объекта – 300 тыс. TEU в год. Плановый срок завершения первого этапа на 150 тыс. TEU намечен на 2024 год. Общий объем инвестиций составит около 6 млрд рублей», – говорится в сообщении регионального правительства.

    В настоящее время инвестор занят предпроектной деятельностью, поиском оптимальной технологической модели работы «сухого порта» с учетом пропускной способности имеющейся инфраструктуры общего пользования.

    К созданию транспортно-логистического центра «Хабаровский» подключится и Дальневосточная железная дорога. Как уточнил первый замначальника ДВЖД Андрей Кравчук, появление в регионе мультимодального ТЛЦ позволит высвободить занятые погрузочные площади станций Хабаровск-2 и Красная Речка, которые только с начала текущего года дали совокупный прирост объемов погрузки контейнеров более чем на 10%.

     «В перспективе предлагаем увязать объект с будущим международным транспортным коридором на Большом Уссурийском острове, где планируется запустить грузопассажирский пункт пропуска. Экспортные и импортные грузопотоки серьезно вырастут. Над этим мы работаем совместно с китайскими партнерами. Уже сейчас в проекте готовы участвовать не только наши местные предприятия, но и зарубежные. Поэтому уверен, что новый транспортно-логистический центр «Хабаровский» поможет частично закрыть предполагаемые объемы грузооборота», – отметил губернатор края.

    Как рассказал генеральный директор ООО «ФинИнвест», транспортно-логистический центр в краевой столице – один из девяти, которые появятся на территории страны в ближайшие два года.

    «Создание опорной сети мультимодальных ТЛЦ проводится в рамках ведомственного проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы». Проект направлен на решение задач, поставленных президентом России по повышению скорости доставки грузов и снижению общего уровня логистических издержек экономики, и на реализацию экспортного потенциала страны», – пояснил А.Кахидзе.

    Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.09.2022
    «РЖД Бизнес Актив» и «Октет Карго» подписали соглашение
    Контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» (дочернее общество ОАО «РЖД») и логистический оператор «Октет Карго» […]
    АТРБлаговещенскЖелезная дорогаКитай
    0
    26.05.2022
    Российское зерно пойдёт на Восток?
    Более десяти лет российский зерновой рынок ждёт создания полноценной экспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке […]
    Дальний ВостокЗерноКонференция
    0
    18.05.2022
    Открылось сезонное речное грузовое сообщение между Хабаровском и Китаем
    18 мая в Хабаровске открылось сезонное грузовое сообщение с КНР. Первая баржа отправилась из […]
    КитайРечные перевозкиХабаровск
    0
    26.09.2022
    Заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам
    Обсуждался вопрос вывоза грузов в контейнерах из портов Дальнего Востока.
    Дальний ВостокзаседаниеНовороссийскПравительство
    0
    02.03.2022
    Новая судоверфь во Владивостоке
    Новый резидент свободного порта Владивосток ООО «Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта» (МИЦ […]
    ВладивостокДальний Востокрезидентсудоверфь
    0
    06.09.2022
    Global Ports расширит контейнерный терминал ВСК
    Global Ports и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» договорились о сотрудничестве в […]
    Global PortsВосточныйВСКВЭФ
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.10.2022 Прибалтика в TEU, 9 месяцев 2022
    14.10.2022 Новая линия Новороссийск – Стамбул
    13.10.2022 Контейнерооборот лидеров, 9 месяцев 2022
    13.10.2022 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2022
    11.10.2022 Контейнерные порты Турции, 9 месяцев 2022
    11.10.2022 FESCO отправила контейнеры по Севморпути
    Госрегулирование Показать всё
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    11.10.2022 Подготовка к проверке со стороны Ространснадзора
    10.10.2022 Изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта
    10.10.2022 Расширены возможности использования льготных кредитов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти