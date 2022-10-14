Первый этап строительства ТЛЦ «Хабаровский» планируется завершить к 2024 году

Первый этап строительства ТЛЦ «Хабаровский» планируется завершить к 2024 году, полная реализация проекта – к 2025 году, заявил на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым Александр Кахидзе. руководитель ООО «ФинИнвест» – ключевого инвестора проекта.

«ТЛЦ «Хабаровский» будет обеспечен железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой. Проектная мощность объекта – 300 тыс. TEU в год. Плановый срок завершения первого этапа на 150 тыс. TEU намечен на 2024 год. Общий объем инвестиций составит около 6 млрд рублей», – говорится в сообщении регионального правительства.

В настоящее время инвестор занят предпроектной деятельностью, поиском оптимальной технологической модели работы «сухого порта» с учетом пропускной способности имеющейся инфраструктуры общего пользования.

К созданию транспортно-логистического центра «Хабаровский» подключится и Дальневосточная железная дорога. Как уточнил первый замначальника ДВЖД Андрей Кравчук, появление в регионе мультимодального ТЛЦ позволит высвободить занятые погрузочные площади станций Хабаровск-2 и Красная Речка, которые только с начала текущего года дали совокупный прирост объемов погрузки контейнеров более чем на 10%.

«В перспективе предлагаем увязать объект с будущим международным транспортным коридором на Большом Уссурийском острове, где планируется запустить грузопассажирский пункт пропуска. Экспортные и импортные грузопотоки серьезно вырастут. Над этим мы работаем совместно с китайскими партнерами. Уже сейчас в проекте готовы участвовать не только наши местные предприятия, но и зарубежные. Поэтому уверен, что новый транспортно-логистический центр «Хабаровский» поможет частично закрыть предполагаемые объемы грузооборота», – отметил губернатор края.

Как рассказал генеральный директор ООО «ФинИнвест», транспортно-логистический центр в краевой столице – один из девяти, которые появятся на территории страны в ближайшие два года.

«Создание опорной сети мультимодальных ТЛЦ проводится в рамках ведомственного проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы». Проект направлен на решение задач, поставленных президентом России по повышению скорости доставки грузов и снижению общего уровня логистических издержек экономики, и на реализацию экспортного потенциала страны», – пояснил А.Кахидзе.

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края