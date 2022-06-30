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Создана первая зона таможенного контроля на ТОР «Надеждинская»
30.06.2022

Создана первая зона таможенного контроля на ТОР «Надеждинская»

    • Первая зона таможенного контроля создана на ТОР «Надеждинская» для строительства первого на Дальнем Востоке завода по переработке подержанных автомобилей. Реализует проект по созданию первого на Дальнем Востоке завода по рециклингу легковых и грузовых автомобилей с использованием передовых технологий компания «ТерминаТОР», сообщает пресс-служба Минвостокразвития России. В соответствии с соглашением с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), инвестиции составляют 152,8 млн рублей.

    Создание зоны таможенного контроля (ЗТК) для применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) позволит инвестору оснастить предприятие современным оборудованием, завозить сырье для переработки без пошлин и реализовывать продукты переработки на российском рынке по минимальной ставке.

    Планируется, что завод сможет беспошлинно импортировать фторуглеродный коллектор и масляный сепаратор. Оборудование необходимо для глубокой и полностью экологически безопасной переработки выработавших ресурс легковых и грузовых автомобилей. Сырье – подержанные машины – завод также планирует импортировать. Наряду с этим бывшие в употреблении автомобили будут приниматься на переработку от российских поставщиков.

    Готовая продукция, черные и цветные металлы, пластик и стекло, будет поставляться на российские и иностранные промышленные предприятия для вторичного использования, в том числе в производстве новых автомобилей. Остающиеся в результате производственного процесса пригодные для дальнейшего использования автозапчасти планируется поставлять на российский и иностранные рынки.

    Ввод в работу завода «ТерминаТОР», который сможет перерабатывать 8 тыс. автомобилей в год, намечен на 2 квартал 2023 года, отмечает Минвостокразвитие.

    Фото: Минвостокразвитие


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