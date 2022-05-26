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Российское зерно пойдёт на Восток?
26.05.2022

Российское зерно пойдёт на Восток?


    • Более десяти лет российский зерновой рынок ждёт создания полноценной экспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке России. Международные санкции и постепенное открытие новых рынков сбыта в Юго-Восточной Азии делают эту задачу как никогда актуальной. Пока отгрузки в этом направлении невелики, но появление специализированных терминалов в портах Дальнего Востока будет стимулировать увеличение зернового экспорта. Кроме портового строительства, требуются серьёзные инвестиции в создание сухих портов на границе с Китаем, модернизация сибирских элеваторов, решение вопросов расширения пропускной способности железной дороги.

    Эти и другие проблемы зерновики и логисты обсудят на первом международном Дальневосточном Зерновом форуме, который состоится во Владивостоке с 13 по 15 июля 2022г.

    Также среди тем форума:

    • Развитие инвестиционного проекта «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в Китай и страны Средней Азии;
    • Строительство зерновых терминалов: кто на финишной прямой?
    • Контейнерные поезда на Владивосток и Китай: смогут ли они заинтересовать экспортёров Центральной и Южной России?
    • Увеличение экспортного потенциала Сибири и Приморья, меры господдержки в открытии новых рынков в ЮВА;
    • Ставки фрахта и проблемы судоходства на Дальнем Востоке и многие другие темы.

    Дальневосточный Зерновой форум будет проходить три дня. Заключительный день форума посвящён неформальному общению делегатов. В этот день участники познакомятся с одним из самых необычных городов России – Владивостоком, посетят одну из стивидорных компаний порта, после чего отправятся на остров Русский, где будет организован уникальный обед с дальневосточными морепродуктами на берегу океана с посещением морской фермы.

    Регистрация участников: https://konfer.ru/events/15836/

    Оргкомитет: +7 (495) 646-01-51, +7 (812) 448-08-48, info@konfer.ru (Светлана Барсукова).

    Подробности – на сайте форума: www.grain.events


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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