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ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022
09.08.2022

ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022


    • Запланируйте встречи с руководителями крупнейших предприятий отрасли на форуме ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022

    Дата: 29–30 ноября 2022

    Место: г. Тюмень, Россия

    Организатор: Vostock Capital

    Официальный сайт: https://yamaloilandgas.com/

    9-й ежегодный международный Форум и выставку «ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022» пройдет 29–30 ноября 2022, в г. Тюмень. Это единственная площадка, где ежегодно встречаются более 150+ руководителей отрасли в регионе ЯНАО и в Российской Арктике. Самая достоверная информация о стратегиях и планах, о том, как развиваются существующие проекты, с какими трудностями приходится сталкиваться и какие находятся решения, как развивается сложная инфраструктура проектов и региона, какие технологические новшества внедряются и испытываются, как индустрия на Ямале влияет на позицию России в мировом энергетическом балансе и какие возможности по развитию бизнеса открываются для подрядчиков.

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    Ключевые направления работы Форума: 

    • 200+ участников – коммерческие и технические руководители ключевых предприятий отраслей разведки, добычи, обустройства, транспортировки и переработки нефти и газа региона ЯНАО и Российской Арктики, представители регуляторных органов, технологических и инжиниринговых компаний
    • ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. Развитие Ямала и Арктики в новых реалиях: стратегические решения компаний и государства в период до 2035 г.
    • Инновации российского и зарубежного нефтегазового рынка: обеспечение эффективности процессов добычи, обустройства, транспортировки и переработки углеводородов
    • Совершенствование транспортной логистической инфраструктуры Арктической зоны – вызовы и решения
    • Дискуссия руководителей. Добыча газа и нефти – с какими вызовами сталкиваются компании и как их решить? Разработка месторождений с учётом климатических особенностей региона
    • Российская Арктика – территория инвестиций. Запуск проектов и реализация существующих в новых экономических условиях
    • Текущая ситуация на рынке газа. СПГ, продукты природного газа, газохимия – обсуждение векторов развития отрасли
    • Перспективы геологоразведки Ямала и Арктики – новые горизонты исследований нефтегазовых месторождений
    • АКТУАЛЬНО! Обеспечение экологического благополучия региона. ESG-стратегии как залог устойчивой репутации и доверия к компании и её брендам
    • 30+ часов делового и неформального общения! Встречи один на один, деловые обеды, кофе-брейки, коктейльный приём и многое другое.

    Контактное лицо:
    Юлия Торба, Продюсер проекта 
    +7 495 109 9 509 (Москва)
    YTorba@vostockcapital.com


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