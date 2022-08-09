Запланируйте встречи с руководителями крупнейших предприятий отрасли на форуме ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022

Дата: 29–30 ноября 2022

Место: г. Тюмень, Россия

Организатор: Vostock Capital

Официальный сайт: https://yamaloilandgas.com/

9-й ежегодный международный Форум и выставку «ЯМАЛ АРКТИКА НЕФТЕГАЗ 2022» пройдет 29–30 ноября 2022, в г. Тюмень. Это единственная площадка, где ежегодно встречаются более 150+ руководителей отрасли в регионе ЯНАО и в Российской Арктике. Самая достоверная информация о стратегиях и планах, о том, как развиваются существующие проекты, с какими трудностями приходится сталкиваться и какие находятся решения, как развивается сложная инфраструктура проектов и региона, какие технологические новшества внедряются и испытываются, как индустрия на Ямале влияет на позицию России в мировом энергетическом балансе и какие возможности по развитию бизнеса открываются для подрядчиков.

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Ключевые направления работы Форума:

200+ участников – коммерческие и технические руководители ключевых предприятий отраслей разведки, добычи, обустройства, транспортировки и переработки нефти и газа региона ЯНАО и Российской Арктики, представители регуляторных органов, технологических и инжиниринговых компаний

– коммерческие и технические руководители представители регуляторных органов, технологических и инжиниринговых компаний ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. Развитие Ямала и Арктики в новых реалиях: стратегические решения компаний и государства в период до 2035 г.

стратегические решения компаний и государства в период до 2035 г. Инновации российского и зарубежного нефтегазового рынка: обеспечение эффективности процессов добычи, обустройства, транспортировки и переработки углеводородов

обеспечение эффективности процессов добычи, обустройства, транспортировки и переработки углеводородов Совершенствование транспортной логистической инфраструктуры Арктической зоны – вызовы и решения

– вызовы и решения Дискуссия руководителей. Добыча газа и нефти – с какими вызовами сталкиваются компании и как их решить? Разработка месторождений с учётом климатических особенностей региона

– с какими вызовами сталкиваются компании и как их решить? Разработка месторождений с учётом климатических особенностей региона Российская Арктика – территория инвестиций. Запуск проектов и реализация существующих в новых экономических условиях

Текущая ситуация на рынке газа. СПГ, продукты природного газа, газохимия – обсуждение векторов развития отрасли

СПГ, продукты природного газа, газохимия – обсуждение векторов развития отрасли Перспективы геологоразведки Ямала и Арктики – новые горизонты исследований нефтегазовых месторождений

АКТУАЛЬНО! Обеспечение экологического благополучия региона. ESG-стратегии как залог устойчивой репутации и доверия к компании и её брендам

ESG-стратегии как залог устойчивой репутации и доверия к компании и её брендам 30+ часов делового и неформального общения! Встречи один на один, деловые обеды, кофе-брейки, коктейльный приём и многое другое.

Контактное лицо:

Юлия Торба, Продюсер проекта

+7 495 109 9 509 (Москва)

YTorba@vostockcapital.com