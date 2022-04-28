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Порты Арктики: вызовы и возможности
28.04.2022

Порты Арктики: вызовы и возможности

    • 21–22 апреля в Архангельске состоялся третий деловой форум «Порты Арктики». В столице Поморья собрались руководители крупных судоходных, стивидорных и логистических компаний, главы промышленных предприятий, представители федеральных и региональных органов власти. Гости форума обсудили перспективы развития транспортной системы Арктики в новых экономических условиях.

    Закрытие европейских портов для российских судов, выход зарубежных партнеров из совместных проектов, ограничения на поставки технологий и оборудования – все эти факторы негативно сказываются на возможностях развития транспортной и промышленной инфраструктуры в Арктической зоне, а общая атмосфера неопределенности вносит изменения в ранее намеченные планы. Тем не менее, компании, участвующие в развитии арктических территорий, продолжают работу и реализацию долгосрочных стратегий. В числе приоритетов – модернизация существующих и создание новых грузовых терминалов, развитие контейнерных перевозок, строительство ледоколов и грузопассажирских судов ледового класса, цифровизация и автоматизация, подготовка кадров.

    Одной из главных точек на карте арктических перевозок является Архангельск. Это подчеркнул в своем выступлении губернатор региона Александр Цыбульский. По словам главы Поморья, Архангельский транспортный узел занимает особое место в арктических логистических цепочках, обеспечивая бесперебойное снабжение ключевых промышленных и инфраструктурных проектов в Арктике и Сибири:

    – У нас универсальный морской порт. Через него осуществляются и северный завоз, и экспортные перевозки, и перевалка грузов в интересах Министерства обороны и Минприроды России в Арктической зоне. В 2021 году морской порт Архангельск обработал больше пяти миллионов тонн грузов, из них четверть отправлена на экспорт. Рост объема перевалки составил около девяти процентов к уровню предыдущего года.

    Собственники архангельских транспортных терминалов вкладывают большие средства в развитие: только за последние годы новые площадки для хранения грузов ввели в эксплуатацию «Арктик-Консалтинг-Сервис», Архангельский морской торговый порт и Архангельский речной порт. Начато строительство новых терминалов, дноуглубление, идет модернизация прилегающей инфраструктуры.

    Новый портовый комплекс вскоре может быть построен в западной части Архангельской области: компания «Портово-индустриальный парк «Онега» представила амбициозный проект, предполагающий строительство целого промышленно-инфраструктурного кластера с прямым выходом в акваторию Белого моря. Порт сможет обеспечить круглогодичные экспортно-импортные грузоперевозки и станет драйвером развития не только для всего Онежского района, но и для региона в целом. Планируемый объем грузооборота – от 1,5 миллионов тонн в год. В рамках форума «Порты Арктики» между Правительством Архангельской области и компанией-оператором проекта было подписано соглашение о намерениях.

    В регионе развивается судоремонтная отрасль: такие компании, как судоремонтный завод «Красная Кузница», Архангельская РЭБ флота, база технического обслуживания Архангельского тралового флота, ГК «Оптимист» и другие предприятия делают архангельский порт центром комплексного обслуживания для арктических судовладельцев. Многие судоходные компании, которые раньше ремонтировали флот на европейских верфях, теперь обращаются к отечественным (в том числе архангельским) подрядчикам. Растет и количество судов, портом приписки для которых является Архангельск: в 2021 году это число увеличилось на 39 единиц, и сегодня архангельский порт стал «своим» более чем для 300 судов различных классов.

    Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета, в своем выступлении особое внимание уделила проблеме подготовки персонала. Без квалифицированных кадров невозможно эффективное развитие современных транспортных и логистических систем, проектирование инфраструктуры и всестороннее сопровождение работы в Арктике:

    – По прогнозу, до 2035 года в Арктике будет создано 182 тысячи рабочих мест. САФУ имени М.В. Ломоносова – единственный российский федеральный университет в Арктической зоне. В университете действуют более 130 программ арктической направленности, а 73% выпускников трудоустраиваются в Арктическом регионе. Особенностью нашего вуза является тесная связь с партнерами-работодателями не только в сфере организации практик студентов, но и на этапе подготовки образовательных программ. Это позволяет нам готовить востребованных специалистов, ориентированных на развитие арктических предприятий. Сегодня благодаря появлению в составе университета Высшей школы рыболовства и морских технологий мы начали подготовку (пока в рамках среднего профессионального образования) по морским специальностям, что крайне важно для развития рыболовецкой отрасли Севера и транспортных проектов.

    Всего в третьем форуме «Порты Арктики» приняли участие более 150 делегатов со всей России. Среди участников – губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, представители таких предприятий и организаций, как госкорпорация «Росатом», ФГУП «Атомфлот», ФГУП «Гидрографическое предприятие», ПАО «Газпром нефть», ОАО «РЖД», ПАО «Мегафон» и других. Организаторами форума выступили Правительство Архангельской области, ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» и ассоциация «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области». Следующий форум «Порты Арктики» планируется провести весной 2023 года.


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