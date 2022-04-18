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«Новатэк» заключил новые контракты на СПГ с «Арктик СПГ 2»
18.04.2022

Расчеты за перевалку СПГ– в рублях


    • Подписан закон о расчётах в рублях за услуги по погрузке, выгрузке и хранению на морских перегрузочных комплексах СПГ, произведённого в Арктической зоне России.

    Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Согласно справке Государственно-правового управления, Федеральным законом предусматривается, что цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту по погрузке, выгрузке и хранению на морских перегрузочных комплексах сжиженного природного газа, произведённого в Арктической зоне Российской Федерации, которые устанавливаются на срок окупаемости инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации таких перегрузочных комплексов, могут быть определены в иностранной валюте при условии осуществления расчётов за соответствующие услуги в российских рублях.

    Федеральный закон был принят Государственной Думой 6 апреля 2022 года и одобрен Советом Федерации 13 апреля 2022 года.


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