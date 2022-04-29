Южная Корея поделится газом с Европой

Правительство Южной Кореи планирует направить часть своих поставок сжиженного природного газа в Европу, чтобы смягчить надвигающийся там энергетический кризис, сообщает Yonhap.

«Южная Корея решила перенаправить часть своих грузов СПГ в Европу, поскольку весной у Сеула есть некоторые возможности для такой поддержки», — цитирует издание представителя министерства промышленности Кореи.

Подробности – сколько, куда именно и когда будет отправлена предполагаемая партия – не раскрываются, однако известно, что «объем будет не таким большим», так как власти Кореи строго регламентируют и контролируют расходы СПГ. Партия будет отправлена до начала лета.

Как предполагает Yonhap со ссылкой на собственный источник, корейское правительство приняло такое решение по просьбе США или одной из европейских стран. «Вашингтон обратился к Южной Корее за поддержкой по этому вопросу в феврале, но тогда Сеул отклонил просьбу», — пишет издание.

Цена импортного газа в Южной Корее на конец марта составляла 1013 долларов за тонну, что на 20% больше, чем в феврале. По данным правительства Южной Кореи, в марте 2021 года эта цена составляла 438 долларов.