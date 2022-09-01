Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Ценовое ралли» на газовых рынках
01.09.2022

«Ценовое ралли» на газовых рынках


    • Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил рост цены на газ в Европе до 4 тыс. долларов. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сообщается на сайте компании.

    «Мы с вами видим, в буквальном смысле слова, «ценовое ралли». «Ценовое ралли» на газовых торговых площадках, на газовых хабах. Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Мы с вами в «Газпроме» сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров».

    «А буквально в последние дни включился еще и азиатский сезонный фактор в борьбу за СПГ с европейским рынком. И, без сомнения, азиатский сезонный фактор оказывает давление на ценовой тренд, – продолжил он. – Экологическая повестка Европейского союза, о которой мы так много слышали в течение последних лет, на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину».

    А.Миллер отметил, что в Европе резко растет потребление угля, потребление мазута. «Что еще любопытно — ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму».

    По его словам, что энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. «За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 млрд куб. м. Но давайте посмотрим, где это произошло. 29 млрд или почти что 30 млрд куб. м газа — это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией — 85%», – привел данные А.Миллер, отметив, что «Газпром» последовательно наращивает поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. «И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%».

    В целом «Газпром», по оперативным данным, на которые ссылается глава компании, уже добыл 288,1 млрд куб. м газа. 154,7 млрд куб. м газа поставлено на внутренний рынок, 82,2 млрд куб. м газа поставлено в страны дальнего зарубежья. «При этом, обращаю ваше внимание, несмотря на снижение объемов поставок газа на зарубежные рынки, на рынки дальнего зарубежья, наши расчеты абсолютно четко показывают, что финансовые результаты работы компании «Газпром», наша выручка за 2022 год будет существенно выше, чем в 2021 году», – резюмировал А.Миллер.

    Фото: «Газпром»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.02.2022
    Первый сервис «ТрансКонтейнера» по единой накладной ЦИМ/СМГС
    По маршруту Китай – Германия через Усть-Лугу
    ЕвропаИнтермодальный сервисКитайТрансКонтейнер
    0
    12.05.2022
    FESCO отправила первый поезд из Китая в Европу через Казахстан
     FESCO в рамках развития транзитного сервиса FESCO Silk Road из Китая в страны Европы […]
    FESCO ЕвропаКазахстанКитай
    0
    04.02.2022
    Первые рефконтейнеры с японскими грузами по Транссибу в Европу
    ОАО «РЖД», Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и FESCO отправили по Транссибирской […]
    FESCO ЕвропаКонтейнерный поездЯпония
    0
    10.03.2022
    Кто зарабатывает на энергетическом кризисе в Европе
    Американские экспортеры СПГ стали главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе, сообщает Reuters. Уже третий […]
    ЕвропаСПГСШАэкспорт газа
    0
    11.07.2022
    Рейн обмелел
    Уровень воды на Рейне, главной артерии Западной Европы, снижается. По информации Bloomberg, на отдельных […]
    ЕвропаРейнРечные перевозки
    0
    17.02.2022
    Новый сервис Азия – Европа между двумя портами
    Hapag-Lloyd запускает новый сервис – China Germany Express (CGX) – между двумя портами, Дачан-Беем […]
    Hapag-LloydЕвропаКитайконтейнерный сервис
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.08.2022 Соответствие линий расписанию продолжает улучшаться
    31.08.2022 DCT Gdansk заказал полуавтоматические RTG
    31.08.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2022
    30.08.2022 Maersk нашел покупателя на долю в Global Ports
    29.08.2022 Безработные контейнеровозы на 16 августа 2022 года
    29.08.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2022
    Госрегулирование Показать всё
    01.09.2022 Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили
    01.09.2022 Mitsubishi получит долю в «Сахалинской Энергии»
    01.09.2022 Завершён первый этап формирования «дорожных карт» транспортно-логистических коридоров
    29.08.2022 Тарифы на перевалку угля на Юге пересмотрят
    29.08.2022 Сборы за проход через Босфор и Дарданеллы повысят в 5 раз?
    22.08.2022 ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти