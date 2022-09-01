«Ценовое ралли» на газовых рынках

Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил рост цены на газ в Европе до 4 тыс. долларов. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сообщается на сайте компании.

«Мы с вами видим, в буквальном смысле слова, «ценовое ралли». «Ценовое ралли» на газовых торговых площадках, на газовых хабах. Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Мы с вами в «Газпроме» сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров».

«А буквально в последние дни включился еще и азиатский сезонный фактор в борьбу за СПГ с европейским рынком. И, без сомнения, азиатский сезонный фактор оказывает давление на ценовой тренд, – продолжил он. – Экологическая повестка Европейского союза, о которой мы так много слышали в течение последних лет, на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину».

А.Миллер отметил, что в Европе резко растет потребление угля, потребление мазута. «Что еще любопытно — ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму».

По его словам, что энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. «За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 млрд куб. м. Но давайте посмотрим, где это произошло. 29 млрд или почти что 30 млрд куб. м газа — это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией — 85%», – привел данные А.Миллер, отметив, что «Газпром» последовательно наращивает поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. «И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%».

В целом «Газпром», по оперативным данным, на которые ссылается глава компании, уже добыл 288,1 млрд куб. м газа. 154,7 млрд куб. м газа поставлено на внутренний рынок, 82,2 млрд куб. м газа поставлено в страны дальнего зарубежья. «При этом, обращаю ваше внимание, несмотря на снижение объемов поставок газа на зарубежные рынки, на рынки дальнего зарубежья, наши расчеты абсолютно четко показывают, что финансовые результаты работы компании «Газпром», наша выручка за 2022 год будет существенно выше, чем в 2021 году», – резюмировал А.Миллер.

Фото: «Газпром»