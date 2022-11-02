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Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья снизился на 43%
02.11.2022

Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья снизился на 43%


    • По предварительным данным, в январе-октябре 2022 года «Газпром» добыл 344 млрд куб. м газа – на 18,6% (или на 78,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, сообщает управление информации компании.

    Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6%, или на 11,1 млрд куб. м.

    Экспортные поставки газа «Газпром» осуществляет согласно подтвержденным заявкам.

    Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

    По итогам 10 месяцев этого года экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м — на 42,6% (или на 67,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

    Как поясняют в «Газпроме», снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За 10 месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд куб. м. В этом снижении около 85%, или 36 млрд куб. м — это доля 27 стран ЕС.

    Потребление газа снизилось и в Великобритании, за указанный период — примерно на 4 млрд куб. м. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет около 95%.

    На 30 октября в ПХГ Европы было закачано 68,6 млрд куб. м газа, ссылается газовая монополия на данные Gas Infrastructure Europe.

    Но даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода. При этом нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. При этом отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ.

    Запасы украинских ПХГ на 30 октября составляли 14,6 млрд куб. м газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м. На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической — нет, отмечают в управлении информации ПАО «Газпром».

    По информации РИА Новости, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов на газ в Европе снижается второй месяц: в октябре она опустилась на 34,2%, по сравнению с сентябрем, примерно до $1377 за тыс. куб. м. По мнению экспертов, опрошенных РИА, причина снижения биржевых цен в Европе относительно прежних максимумов связана с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах – свыше 90%. Также на падение влияет мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники из-за ограничения поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Однако в отопительный сезон цены вернутся к росту, считают эксперты.

    Напомним, а начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил рост цены на газ в Европе до 4 тыс. долларов.

    «По консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и 4 тыс. долларов за тысячу кубометров», —  сказал он тогда.

    Фото: «Газпром»

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