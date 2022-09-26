IMO продолжает разработку нормативной базы для использования новых видов судового топлива

С 14 по 23 сентября прошла 8-я сессия Подкомитета Международной морской организации (IMO) по перевозке грузов и контейнеров (CCC8). В работе сессии приняла участие российская делегация, сообщает пресс-служба Минтранса.

В порядке реализации Первоначальной стратегии IMO по сокращению выбросов парниковых газов с судов Подкомитет продолжил разработку рекомендательных документов по использованию новых низко- и безуглеродных видов судового топлива.

Завершена работа над Временным рекомендательным руководством по безопасности судов, использующих сжиженный углеводородный газ в качестве топлива. Принять документ планируется летом 2023 года. Началась предметная разработка Руководств по использованию на судах водорода, аммиака, а также нефтяных топлив с температурой вспышки от 520 до 600 С, с завершением примерно в 2023 году.

Данные временные руководства IMO, а также аналогичные документы по использованию на судах метанола, этанола и топливных элементов, разработанные IMO в 2021-2022 году, призваны облегчить реализацию проектов использования альтернативных видов топлива на судах и способствовать применению унифицированных подходов и практик.

Временные руководства также заложат основу для разработки соответствующих положений Международного кодекса по безопасности для судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки, которые в будущем сформируют нормативную базу для единообразного использования различных низко- и безуглеродных видов судового топлива.

Параллельно Подкомитет продолжил совершенствование положений Кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом. На основе представленных государствами и международными организациями предложений были разработаны поправки в отношении аварийного отключения грузовой системы, контроля за наполнением грузовых танков, противопожарной защиты, и др.

Разработаны поправки к Кодексу по безопасности для судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки (в части имеющихся на сегодняшний день в Кодексе требований по использованию сжиженного природного газа в качестве топлива). Поправки включают широкий спектр требований, в частности, к пропускной способности предохранительных клапанов, способов регулирования давления в топливных емкостях, противопожарной защиты помещений, подготовки топлива, и пр.

В рамках Подкомитета ССС проводится последовательная работа по совершенствованию положений Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ) и Международного кодекса морской перевозки навалочных грузов (МК МПНГ).

По итогам работы сессии рассмотрен и одобрен для включения в кодексы ряд новых требований по перевозке отдельных видов грузов, предложенный государствами. Внесены изменения в индивидуальные карточки грузов на основании анализа опыта перевозки, а также с целью приведения в соответствие с документами ООН по мультимодальными перевозкам.

Подкомитетом доработаны поправки к Международному кодексу по безопасной перевозке зерна навалом в части учета при оценке остойчивости возможного кренящего момента при частично заполненных грузовых отсеках с зерном.

Подкомитет обсудил разработку мер по обнаружению и отслеживанию потерянных контейнеров с судов. По итогам сессии был одобрен проект поправок к Главе V Конвенции СОЛАС, устанавливающих требования по отчетности о потере контейнеров в море и соответствующие процедуры уведомления государств флага и прибрежных государств.

С целью снижения административной нагрузки на экипажи судов и во избежание дублирования отчетности в соответствии с конвенциями СОЛАС и МАРПОЛ Подкомитет разработал и одобрил проект поправок к статье V Протокола 1 МАРПОЛ. Поправки исключают избыточную отчетность в случаях, когда в потерянных в море контейнерах находятся вредные вещества.

Применение новых требований, которые в случае принятия профильными Комитетами IMO вступят в силу в 2026 году, позволит снизить риски для судоходства и угрозу загрязнения морской среды от потерянных в море контейнеров и будет содействовать поиску способов снижения таких потерь в будущем.