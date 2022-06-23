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Наш товар – наши правила
23.06.2022

Наш товар – наши правила

    • В настоящее время наблюдается разрыв системы товарно-сырьевых рынков и системы Центральны банков, заявил председатель правления, заместитель председателя совета директоров, ПАО «Газпром» Алексей Миллер на панельной сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» в рамках ПМЭФ-2022.

    «Свидетелями чего мы являемся? Мы являемся свидетелями разрыва двух систем. С одной стороны, системы товарно-сырьевых рынков, ресурсной системы. А с другой стороны, назовем ее номинальной системой, системой Центральных банков, резервной системой, — сказал А.Миллер. — В чем, собственно говоря, проблема и в чем наблюдается этот разрыв? И он наблюдается, извините, не потому что кто-то кого-то обвиняет. Это просто данность».

    Центральные банки регулируют номинальную стоимость, процентные ставки, валютные курсы, но всё это — номинальные вещи, отметил он. «Это всё номинально. Через эти номинальные инструменты, я здесь хочу обратить внимание, это очень важный момент, они управляют спросом и контролируют спрос», — сказал А.Миллер.

    «Да, но что они не контролируют? А не контролируют они предложение товарно-сырьевых рынков. Предложение сырья. И объемы этого предложения. Инструментов таких у них на самом деле просто-напросто нет. И Бреттон-Вудская система-2, собственно говоря, это парадигма: Наша валюта — наши правила, мы вам говорим, как можно пользоваться нашей валютой. Что мы вам разрешаем, а что мы вам не разрешаем. И, вообще, закон — это Атлантика», — продолжил он.

    Доминирование доллара уходит, подчеркнул А.Миллер. Появляются расчеты в национальных валютах. И, в конечном итоге, меняется парадигма.

    «И если мы с вами вспомним классическую схему «деньги — товар — деньги-штрих» — вот она, парадигма Бреттон-Вуда, то сейчас на первое место выходит совершенно другая формула: «товар — деньги — товар». Продали сначала газ, потом его добыли. Наш товар — наши правила. Мы не играем в игры, правила к которым придумали не мы. Кто-то говорит: Закон — Атлантика. А кто-то говорит: Закон — тайга», — резюмировал он.

    Фото: ТАСС / Красильников Станислав

     

     


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