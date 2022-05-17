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Правительство обнулило ввозные пошлины на технологичное оборудование
17.05.2022

Правительство обнулило ввозные пошлины на технологичное оборудование


    • Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырьё и материалы для реализации инвестпроектов в важных для экономики секторах можно будет ввозить в страну без уплаты таможенной пошлины. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято для обеспечения развития российской экономики в условиях внешних ограничений, сообщает пресс-служба правительства.

    Список приоритетных видов деятельности, утверждённых новым постановлением, включает в том числе растениеводство, производство лекарств, пищевых продуктов и напитков, бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, компьютеров, транспортных средств, деятельность в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, междугородные и международные пассажирские перевозки, строительство зданий и сооружений, добычу нефти и газа, разведочное бурение – всего 47 позиций.

    Перечень инвестиционных проектов, для которых необходимо иностранное технологическое оборудование, сырьё и материалы, будет формировать подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции. Утверждать его будет правительство.

    Объём капитальных вложений по каждому инвестпроекту, претендующему на включение в перечень, должен составлять не менее 250 млн рублей.

    Реестр товаров для беспошлинного ввоза также будет утверждаться правительством. Они могут использоваться исключительно на территории России и только для реализации конкретного инвестиционного проекта.

    Документ будет опубликован позже.


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