«Если оппонент делает ошибку, не мешайте ему делать ее»

Почему затухает Бреттон-Вудская система, о чем предупреждал «Газпром» своих иностранных партнеров и свидетелями чего мы в настоящее время становимся – рассказал председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер на панельной сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» в рамках ПМЭФ-2022.

В своем выступлении А.Миллер отметил, что сейчас на сырьевых рынках происходят «тектонические изменения и, самое главное, меняются экономические парадигмы». В частности, происходит затухание Бреттон-Вудской системы-2.

«Мы с вами — свидетели ценовых шоков на газ, мы — свидетели сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но всё это началось не вчера, не сегодня. И здесь надо сказать, в кавычках, «огромное спасибо» зарубежным регуляторам и, в частности, европейским регуляторам, — сказал он. — Давно мы с вами не слышали такое замечательное словосочетание: «Третий энергетический пакет»… А давайте мы сегодня вспомним про Третий энергетический пакет. Что же это было такое? И куда мы, собственно говоря, пришли? Или наши потребители с этим Третьим энергетическим пакетом — куда они пришли?»

«Первое. «Давайте в рамках Третьего энергетического пакета откажемся от привязки определения цен на газ к нефтяной индексации, от привязки к ценам на нефть, — продолжил А.Миллер. — Прекрасно. Эта работа началась под руководством европейских регуляторов. Что мы имеем с вами сегодня? Сегодня все хотели бы, чтобы по их контракту поставка газа осуществлялась с нефтяной привязкой. Потому что это самые низкие цены на газ».

По его словам, отказ иностранных партнеров от долгосрочных контрактов приводит к недоинвестированию газовой отрасли. «Давайте откажемся от долгосрочных контрактов. Зачем эти ваши долгосрочные контракты? Давайте переходить на спот. Давайте переходить на биржевые инструменты. И вот рынок-то — спотовый, биржевой рынок — всё расставит по своим местам. Но мы с вами знаем, что если газ не продан, то мы добычные мощности не создаем, мы газ не добываем и не транспортируем. Поэтому на сегодняшний день мы тоже можем порадовать наших регуляторов, что под те долгосрочные контракты, которые не продлены, или новые не заключены, под них добычные мощности не созданы и не создаются. Таким образом — недоинвестирование, потенциальное недоинвестирование в газовую отрасль».

«А то, что касается спота и биржевых инструментов, — мы вообще-то предупреждали и говорили: Ну зачем вам это делать, когда газ, в отличие от нефти, не является классическим биржевым товаром? Как результат — все эти спотовые и биржевые площадки являются неликвидными», — пояснил А.Миллер. «Они просто делали, что считали нужным. Но, вы знаете, один известный император в свое время сказал: «Если ваш противник, назовем — оппонент, делает ошибку, не мешайте ему её делать». Но мы предупреждали. Мы говорили: Слушайте, это очень рискованное мероприятие — отказываться от долгосрочных контрактов».

«Поэтому то, что касается инфляции, то, что касается волатильности цен, — они из всех тех решений, которые были провозглашены и воплощены в жизнь. Ну, получите и распишитесь. За что боролись, на то и напоролись», — резюмировал А.Миллер.

Фото: SeaNews