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Транспортный комплекс защитят от санкций
06.04.2022

Транспортный комплекс защитят от санкций


    • Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении бесперебойного функционирования транспортного комплекса в условиях санкций.

    Как сообщает пресс-служба Госдумы, законопроектом, в частности, предлагается наделить правительство РФ полномочиями по принятию в 2022 году решений, предусматривающих особенности осуществления госконтроля международных автомобильных перевозок в части проведения весового и габаритного контроля транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

    Также кабмину планируют дать право устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через государственную границу и утверждать перечень грузов, перевозка которых морским и внутренним водным транспортом по территории РФ, а также между местами погрузки, находящимися на территории РФ, до первого пункта выгрузки или перегрузки, находящегося вне территории РФ, может создать опасность для жизненно важным интересов личности, общества и государства. Это может быть отнесено к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

    Среди прочего инициативой предусматривается возможность многократного использования при внутрироссийских перевозках иностранных контейнеров, перевозимых водным транспортом в пределах срока временного ввоза, а также исключение избыточного требования о предоставлении отчетов об осуществлении регулярных перевозок по маршруту таких перевозок.

    Фото: сайт Госдумы


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