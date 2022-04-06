Транспортный комплекс защитят от санкций

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении бесперебойного функционирования транспортного комплекса в условиях санкций.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, законопроектом, в частности, предлагается наделить правительство РФ полномочиями по принятию в 2022 году решений, предусматривающих особенности осуществления госконтроля международных автомобильных перевозок в части проведения весового и габаритного контроля транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Также кабмину планируют дать право устанавливать особенности открытия пунктов пропуска через государственную границу и утверждать перечень грузов, перевозка которых морским и внутренним водным транспортом по территории РФ, а также между местами погрузки, находящимися на территории РФ, до первого пункта выгрузки или перегрузки, находящегося вне территории РФ, может создать опасность для жизненно важным интересов личности, общества и государства. Это может быть отнесено к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Среди прочего инициативой предусматривается возможность многократного использования при внутрироссийских перевозках иностранных контейнеров, перевозимых водным транспортом в пределах срока временного ввоза, а также исключение избыточного требования о предоставлении отчетов об осуществлении регулярных перевозок по маршруту таких перевозок.

Фото: сайт Госдумы