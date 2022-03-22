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В Госдуму внесен законопроект о выходе из ВТО
22.03.2022

В Госдуму внесен законопроект о выходе из ВТО

    • В Госудуму внесен законопроект о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО). Проект о денонсации протокола о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации внесли депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Ольга Епифанова. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы.

    Согласно пояснительной записки к документу, главной целью законопроекта является защита национальных интересов страны, необходимость проведения протекционистской политики, а также ответные меры на санкции.

    «За период нахождения России в ВТО ее странами участницами были введены многочисленные секторальные санкции в отношении России, которые имеют направленность против ключевых отраслей российской экономики. В результате таких мер Россия, по сути, была лишена статуса «наиболее благоприятствуемой нации» со стороны многих стран-членов ВТО, – говорится в пояснительной записке. – В целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты, настоящим законопроектом предлагается денонсировать Протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации».

    Законопроект о выходе из ВТО

    Фото с сайта Государственной Думы

     


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