Законопроект о северном завозе

Минвостокразвития России внесло в правительство РФ проект федерального закона «О северном завозе». Предварительно документ был рассмотрен Советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, а также Комитетом Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики при участии специалистов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, экспертного сообщества и представителей регионов Крайнего Севера. Законопроект согласован 25 субъектами Российской Федерации, профильными министерствами и ведомствами.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, проектом федерального закона предусмотрена принципиально новая комплексная система управления северным завозом. Введено понятие «северного завоза», распределены полномочия между разными уровнями власти.

Грузы будут разделены на три категории для обслуживания в портах и терминалах в приоритетном порядке. Планируется ввести цифровую идентификацию и усовершенствовать механизмы закупки товаров северного завоза.

Предусмотрены федеральные меры поддержки северного завоза – бюджетные кредиты регионам для закупки и доставки приоритетных грузов северного завоза и услуг, связанных с их поставками, а также субсидии для финансирования транспортных затрат.

Определены обязательства по финансированию работ по содержанию опорных объектов транспортно-логистической инфраструктуры на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Для участников северного завоза вводится беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры необщего пользования.

Предполагается, что обеспечивать перевозки приоритетных грузов северного завоза морским транспортом по субсидируемым тарифам будет единый морской оператор.

Создаваемая Федеральная система мониторинга северного завоза (ФГИС) аккумулирует все сведения, связанные с осуществлением северного завоза: от планов проведения закупок до доставки в пункты назначения.

Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокрзвития России. На федеральном уровне будет утвержден порядок планирования северного завоза, определены территории северного завоза, перечень грузов, объекты опорной транспортно-логистической инфраструктуры. К полномочиям регионов по организации и осуществлению северного завоза отнесено утверждение ежегодных 3-летних планов северного завоза, подготовка предложений по формированию перечня территорий северного завоза и объектов опорной транспортно-логистической инфраструктуры, утверждение расширенного регионального перечня грузов для оказания региональных мер поддержки.

По данным Минвостокразвития, в настоящее время в периметре северного завоза находится 25 регионов РФ, в которых проживают более 3 млн человек. Ежегодно на закупку и доставку более 3 млн тонн грузов выделяется более 87 млрд рублей.

Фото: сайт Минвостокразвития