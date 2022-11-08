Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Законопроект о северном завозе
08.11.2022

Законопроект о северном завозе

    • Минвостокразвития России внесло в правительство РФ проект федерального закона «О северном завозе». Предварительно документ был рассмотрен Советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, а также Комитетом Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики при участии специалистов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, экспертного сообщества и представителей регионов Крайнего Севера. Законопроект согласован 25 субъектами Российской Федерации, профильными министерствами и ведомствами.

    Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, проектом федерального закона предусмотрена принципиально новая комплексная система управления северным завозом. Введено понятие «северного завоза», распределены полномочия между разными уровнями власти.

    Грузы будут разделены на три категории для обслуживания в портах и терминалах в приоритетном порядке. Планируется ввести цифровую идентификацию и усовершенствовать механизмы закупки товаров северного завоза.

    Предусмотрены федеральные меры поддержки северного завоза – бюджетные кредиты регионам для закупки и доставки приоритетных грузов северного завоза и услуг, связанных с их поставками, а также субсидии для финансирования транспортных затрат.

    Определены обязательства по финансированию работ по содержанию опорных объектов транспортно-логистической инфраструктуры на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Для участников северного завоза вводится беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры необщего пользования.

    Предполагается, что обеспечивать перевозки приоритетных грузов северного завоза морским транспортом по субсидируемым тарифам будет единый морской оператор.

    Создаваемая Федеральная система мониторинга северного завоза (ФГИС) аккумулирует все сведения, связанные с осуществлением северного завоза: от планов проведения закупок до доставки в пункты назначения.

    Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокрзвития России. На федеральном уровне будет утвержден порядок планирования северного завоза, определены территории северного завоза, перечень грузов, объекты опорной транспортно-логистической инфраструктуры. К полномочиям регионов по организации и осуществлению северного завоза отнесено утверждение ежегодных 3-летних планов северного завоза, подготовка предложений по формированию перечня территорий северного завоза и объектов опорной транспортно-логистической инфраструктуры, утверждение расширенного регионального перечня грузов для оказания региональных мер поддержки.

    По данным Минвостокразвития, в настоящее время в периметре северного завоза находится 25 регионов РФ, в которых проживают более 3 млн человек. Ежегодно на закупку и доставку более 3 млн тонн грузов выделяется более 87 млрд рублей.

    Фото: сайт Минвостокразвития


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.07.2022
    В Якутии график северного завоза выполнили на 53%
    С начала навигации по графику северного завоза отгружено всего свыше 1 млн тонн грузов, […]
    Северный завозЯкутия
    0
    22.07.2022
    Последняя баржа с углем по графику северного завоза
    Поставки нефтепродуктов продолжатся
    НефтепродуктыСеверный завозХабаровский край
    0
    15.06.2022
    FESCO начала северный завоз на Чукотку
    FESCO приступила к сезонным перевозкам грузов в порты Чукотского автономного округа по программе северного […]
    FESCO Северный завозЧукотка
    0
    08.06.2022
    Первый танкер по графику северного завоза отправился в Охотское море
    По графику «северного завоза» в районы Охотоморского побережья отправился первый танкер – «Алиса». На […]
    Охотское мореСеверный завозХабаровский край
    0
    30.06.2022
    Создана первая зона таможенного контроля на ТОР «Надеждинская»
    Для завода по рециклингу легковых и грузовых автомобилей
    Дальний ВостокМинвостокразвитияТаможенный контроль
    0
    03.02.2022
    Северный завоз в Якутию могут организовать через Петербург
    2 февраля представители комитета по делам Арктики и профильных министерств Республики Саха (Якутия) в […]
    ПетербургСеверный завозСеверный морской путьЯкутия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.11.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 9 месяцев 2022
    08.11.2022 Безработные контейнеровозы на 24 октября 2022 года
    07.11.2022 Новый сервис новой линии
    07.11.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2022
    07.11.2022 Maersk намерен производить «зеленое» топливо
    02.11.2022 Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал
    Госрегулирование Показать всё
    03.11.2022 На МТК «Север – Юг» упростят таможенные процедуры
    01.11.2022 Министр транспорта рассказал о развитии транспортно-логистических коридоров
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти