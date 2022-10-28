В Госдуме обсудили возрождение речных портов

27 октября состоялся круглый стол на тему «Развитие инфраструктуры речных портов: вопросы законодательного обеспечения». Организатор – Комитет ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Мероприятие стало частью подготовки к рассмотрению в первом чтении проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 53 о Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». Цель внесенного правительством РФ законопроекта — упрощение и активизация вовлечения в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений, причалов, перегрузочных комплексов и иного государственного имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии или не востребованного в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Председатель профильного комитета ГД Сергей Гаврилов, описывая проблемы, с которыми сталкивается отрасль речного транспорта в России, отметил высокую степень износа портовой инфраструктуры, острую нехватку современных портовых терминалов и комплексов по перевалке грузов. Финансовые проблемы отрасли, по его мнению, связаны с ее низкой инвестиционной привлекательностью для бизнеса, что ограничивает возможности кардинального обновления инфраструктуры.

По оценке С. Гаврилова, соответствующий законопроект требует доработки, в частности, из за отсутствия четких критериев востребованности портового имущества, отнесения его к имуществу в неудовлетворительном состоянии, надлежащего исполнения новым собственником взятых на себя обязательств.

Статс-секретарь — заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев пояснил, что указанный законопроект является частью комплексной программы, реализуемой министерством в отношении внутреннего водного транспорта.

Как отметил руководитель Росморречфлота Захарий Джиоев, попытки решения обсуждаемой проблемы повышения инвестиционной привлекательности речных портов, имеющей большое значение для возрождения внутреннего водного транспорта, предпринимались и раньше. Он напомнил, что, благодаря принятым государством решениям, впервые за несколько последних десятилетий бюджетное финансирование содержания внутренних водных путей приближается к нормативному.

Среди выступивших в дискуссии были аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, первый заместитель председателя профильного думского комитета Сергей Тен, глава Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев, представители регионов и бизнеса. Как отмечают в Росморречфлоте, в выступлениях, в том числе, прозвучали предложения, не имеющие прямого отношения к самому законопроекту, но жизненно важные для речников, по упразднению практики предоставления дополнительных скидок на железнодорожные грузоперевозки, стимулирующих к выводу грузопотоков с внутренних водных путей.

Фото: Росморречфлот