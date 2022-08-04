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Зарегистрирована морская линия Усть-Луга – Калининград
04.08.2022

Зарегистрирована морская линия Усть-Луга – Калининград


    • Росморречфлот зарегистрировал новую морскую линию Морской порт Усть-Луга – морской порт Калининград на основании обращения ФГУП «Росморпорт» в соответствии с приказом Минтранса России от 22.10.2021 № 356. Об этом сообщается на сайте Росморпорта.

    Основными морскими портами заходов судов на паромной линии являются Калининград и Усть-Луга. Факультативными морскими портами – Большой порт Санкт-Петербург и Зассниц (Германия).

    ФГУП «Росморпорт», являющееся оператором этой морской линии, задействовало на ней два морских судна –железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» и многофункциональное судно «Ursa Major». В сентябре этого года планируется поставить на линию железнодорожный паром «Генерал Черняховский» после окончательной приемки судна.

    Агентами предприятия по оформлению документов на морскую перевозку грузов и пассажиров, а также по организации перевозочного процесса на паромной линии выступают ООО «Оборонлогистика» – по перевозке железнодорожных вагонов и ООО «ТБК» – по перевозке накатной техники, генеральных грузов и пассажиров.

    Фото: Росморпорт


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