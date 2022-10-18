Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Одобрены первые заявки на субсидирование морских перевозок в Калининград
18.10.2022

Одобрены первые заявки на субсидирование морских перевозок в Калининград

    • Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) одобрило первые две заявки на получение бюджетной субсидии для обеспечения морских перевозок между Калининградским регионом и остальной Россией.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, по итогам проведения отбора на получение субсидии для осуществления морских перевозок подсанционных грузов в (из) Калининградскую область Росморречфлотом рассмотрено и одобрено два участника – АО «Совфрахт» и ФГУП «Росморпорт». Организации в совокупности заявили потребность в средствах федерального бюджета в размере 466 млн рублей для перевозки 220 тыс. тонн грузов, соответствующие соглашения будут заключены в ближайшее время.

    Напомним, в сентябре правительство России утвердило распоряжение о выделении в этом году из Резервного фонда Росморречфлоту 1,377 млрд рублей для субсидирования морских грузовых перевозок в Калининградскую область. Предполагается, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря должно быть перевезено порядка 900 тыс. тонн грузов.

    Фото: Росморречфлот


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.06.2022
    Первый поезд FESCO из Китая в Калининград через Казахстан
    Транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд из Китая в Калининград через территорию Казахстана. […]
    FESCO КазахстанКалининградКитай
    0
    20.07.2022
    Транспортную связь с Калининградом обеспечивают две морских линии
    Две морские линии обеспечивают стабильную транспортную коммуникацию Калининградской области с остальной территорией России в […]
    КалининградМорские перевозкиРосморпортУсть-Луга
    0
    25.07.2022
    Литва возобновляет жд транзит на Калининград
    «Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из РФ в Калининград, […]
    КалининградКалининградский транзитЛитваСанкции
    0
    15.08.2022
    Ледокол «Виктор Черномырдин» получил статус пассажирского судна
    Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» ФГУП «Росморпорт» получил характеристику Passenger ship в символе класса. Теперь […]
    АрктикаВиктор ЧерномырдинКласс суднаКруизное судоходство
    0
    27.09.2022
    Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%
    Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» на прошлой неделе вышел во второй рейс по маршруту Мурманск – […]
    атомный контейнеровозВосточныйкаботажный рейсМурманск
    0
    10.10.2022
    Лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Петербурга в Восточный
    В рамках второго субсидируемого рейса
    атомный контейнеровозРосатомфлотсубсидирование
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.10.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна, сентябрь 2022
    18.10.2022 Контейнерооборот Гонконга, 9 месяцев 2022
    17.10.2022 Top 26-50 контейнерных линий, 9 месяцев 2022
    17.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2022
    14.10.2022 Операционные результаты Global Ports: падение на Балтике, рост на Дальнем Востоке
    14.10.2022 Прибалтика в TEU, 9 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    11.10.2022 Подготовка к проверке со стороны Ространснадзора
    10.10.2022 Изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта
    10.10.2022 Расширены возможности использования льготных кредитов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти