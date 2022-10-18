Одобрены первые заявки на субсидирование морских перевозок в Калининград

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) одобрило первые две заявки на получение бюджетной субсидии для обеспечения морских перевозок между Калининградским регионом и остальной Россией.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по итогам проведения отбора на получение субсидии для осуществления морских перевозок подсанционных грузов в (из) Калининградскую область Росморречфлотом рассмотрено и одобрено два участника – АО «Совфрахт» и ФГУП «Росморпорт». Организации в совокупности заявили потребность в средствах федерального бюджета в размере 466 млн рублей для перевозки 220 тыс. тонн грузов, соответствующие соглашения будут заключены в ближайшее время.

Напомним, в сентябре правительство России утвердило распоряжение о выделении в этом году из Резервного фонда Росморречфлоту 1,377 млрд рублей для субсидирования морских грузовых перевозок в Калининградскую область. Предполагается, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря должно быть перевезено порядка 900 тыс. тонн грузов.

Фото: Росморречфлот