На Калининградской железной дороге запустили мультимодальный маршрут по доставке леса

Мультимодальный маршрут по доставке леса открыт на Калининградской железной дороге, сообщает пресс-служба РЖД.

Впервые потребителям Калининградской области круглый лес был доставлен по мультимодальному маршруту: из порта Усть-Луга паромом в порт Балтийск, затем по железной дороге на станцию Дзержинская Новая, где древесина была перегружена из вагонов в автотранспорт и перевезена на местное предприятие.

В РЖД отмечают, что перевозка леса была организована по технологии «от двери до двери», начиная от электронного оформления документов до проведения погрузочно-разгрузочных работ, доставки сырья непосредственно к месту производства.

Фото: РЖД