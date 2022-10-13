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На Калининградской железной дороге запустили мультимодальный маршрут по доставке леса
13.10.2022

На Калининградской железной дороге запустили мультимодальный маршрут по доставке леса

    • Мультимодальный маршрут по доставке леса открыт на Калининградской железной дороге, сообщает пресс-служба РЖД.

    Впервые потребителям Калининградской области круглый лес был доставлен по мультимодальному маршруту: из порта Усть-Луга паромом в порт Балтийск, затем по железной дороге на станцию Дзержинская Новая, где древесина была перегружена из вагонов в автотранспорт и перевезена на местное предприятие.

    В РЖД отмечают, что перевозка леса была организована по технологии «от двери до двери», начиная от электронного оформления документов до проведения погрузочно-разгрузочных работ, доставки сырья непосредственно к месту производства.

    Фото: РЖД


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