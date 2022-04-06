Первый серийный образец системы электронной очереди для автомобильного пункта пропуска будет внедрен в Калининградской области до конца года, сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на заявление министра транспорта Виталия Савельева.

В 2021 году было разработано специальное программное обеспечение, которое протестировали на средствах информирования и управления движением транспорта в составе опытного образца системы электронной очереди при подъезде к пункту пропуска Торфяновка в Ленинградской области. Это решение показало свою эффективность, и теперь на основе опытного создается первый серийный образец системы.

Новая система позволит водителю выбрать время и конкретный пункт пропуска через границу после внесения данных о транспорте, пассажирах и грузе на специальном портале.

Как отметил В. Савельев, благодаря нововведению водителям не нужно будет ожидать очереди на дороге, а перевозчики грузов исключат простой транспорта и лишние затраты.

По результатам внедрения серийного образца системы электронной очереди будут подготовлены предложения по развертыванию этих решений в наиболее загруженных пунктах пропуска.

Фото: сайт Минтранса