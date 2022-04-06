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Первый серийный образец системы электронной очереди для автомобильного пункта пропуска
06.04.2022

Первый серийный образец системы электронной очереди для автомобильного пункта пропуска

    • Первый серийный образец системы электронной очереди для автомобильного пункта пропуска будет внедрен в Калининградской области до конца года, сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на заявление министра транспорта Виталия Савельева.

    В 2021 году было разработано специальное программное обеспечение, которое протестировали на средствах информирования и управления движением транспорта в составе опытного образца системы электронной очереди при подъезде к пункту пропуска Торфяновка в Ленинградской области. Это решение показало свою эффективность, и теперь на основе опытного создается первый серийный образец системы.

    Новая система позволит водителю выбрать время и конкретный пункт пропуска через границу после внесения данных о транспорте, пассажирах и грузе на специальном портале.

    Как отметил В. Савельев, благодаря нововведению водителям не нужно будет ожидать очереди на дороге, а перевозчики грузов исключат простой транспорта и лишние затраты.

    По результатам внедрения серийного образца системы электронной очереди будут подготовлены предложения по развертыванию этих решений в наиболее загруженных пунктах пропуска.

    Фото: сайт Минтранса


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