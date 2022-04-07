Паромным грузоперевозкам в Калининградскую область нужны дотации

Паромные грузоперевозки в Калининградскую область необходимо субсидировать, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Калининград 6 апреля. В условиях санкций вопрос о конкурентоспособности грузоперевозок между самым западным регионом и территорией «большой» России становится жизненно важным для Калининградской области.

По итогам встречи с предпринимателями и властями региона Б.Титов назвал транспортные проблемы самыми актуальными для эксклавной экономики. Бизнес-омбудсмен намерен помочь региону добиться субсидирования той части расходов, которые возникают у калининградских предпринимателей из-за объективной, в силу географии, необходимости транзита через Литву и Белоруссию.

«Многие годы не решался вопрос об экономичности, конкурентоспособности перевозок грузов в Калининградскую область. Сейчас это становится особенно важным, чтобы и автомобильный, и морской транспорт, железнодорожные перевозки были бы конкуренты с доставкой грузов по остальной территории Российской Федерации. Здесь нужны дотации, и мы будем выходить с такой инициативой», — сказал Б. Титов.

Бизнес-омбудсмен также поддерживает требование калининградского бизнеса об увеличении количества грузовых паромов на морском маршруте Балтийск-Усть-Луга, соединяющем Калининградскую область напрямую с остальной российской территорией. Сейчас на этой линии работает три парома, включая вступивший в работу около месяца назад «Маршал Рокоссовский». В апреле ожидается усиление паромных перевозок ещё одним судном.

По мнению Б.Титова, паромов должно быть намного больше, и при наличии благоприятных условий эту проблему может решить сам бизнес.

«Сегодня достаточно судов под российским флагом: это могут быть и паромы, и контейнеровозы, которые так необходимы в Калининградской области. Но они сюда не идут, потому что невыгодно. Потому что цена, тариф не обеспечивает окупаемость их работы», — прокомментировал Б. Титов. По его оценкам, размер субсидии должен составлять порядка одной тысячи рублей на тонну.

Фото: сайт правительства Калининградской области