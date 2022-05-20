3 млрд рублей на поддержку авиагрузоперевозок

Российские авиакомпании, выполняющие грузовые перевозки, смогут получить субсидии на возмещение операционных расходов. Распоряжение о выделении на эти цели 2,9 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«У нас есть уникальные компании с большим опытом работы в этом узком сегменте и, главное, высококвалифицированный персонал, который недопустимо потерять», – отметил М.Мишустин на заседании правительства 19 мая.

По его словам, принятое решение поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолётов на перевозки в интересах российских заказчиков.

С помощью господдержки авиакомпании смогут продолжить выполнять свою основную деятельность, осуществлять техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, их страхование, аренду и лизинг.

Размер субсидии конкретной авиакомпании будет определяться исходя из объёма грузоперевозок. Программа будет действовать в отношении грузовых полётов, совершённых начиная с апреля и по октябрь включительно.

Фото: пресс-служба правительства РФ