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19.08.2022

На разработку отечественного оборудования для сжижения газа выделят миллиард


    • Правительство профинансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отечественных комплексов сжижения газа. Распоряжение о выделении на эти цели 1 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

    Субсидии из резервного фонда кабмина предоставят российским компаниям, реализующим такие разработки. Средства позволят обеспечить запуск и частичное финансирование в 2022 году четырёх проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства. Всего в России будет реализовано 18 таких проектов, что позволит в будущем увеличить объёмы производства сжиженного природного газа. По планам к 2035 году эти показатели должны вырасти до 80–140 млн т в год.

    Создание российского оборудования для производства СПГ – одна из главных задач федерального проекта «Прорыв на рынки СПГ», утверждённого в конце 2021 года. На сегодняшний день единственный российский комплекс производства сжиженного газа «Арктический каскад» используется на заводе «Ямал СПГ».

    Решение о выделении финансирования М.Мишустин анонсировал на заседании правительства 17 августа. «Развитие собственных возможностей в этой сфере поможет решить целый ряд задач, поддержать относительно новый для российской энергетики сектор, запустить промышленные площадки, создать рабочие места и продолжить продвижение к национальным целям развития, которые определил президент», – отметил глава кабмина.

    Фото: сайт правительства РФ


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