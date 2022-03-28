Увеличен объем субсидирования для перевозок сельхозпродукции

Правительство увеличило объёмы субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. В 2022 году на эти цели будет дополнительно направлено 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение от 25 марта 2022 года №616-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений. В общей сложности объёмы таких перевозок будут увеличены на 1 млн тонн.

Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 году. Речь идёт о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку такой продукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов – как в вагонах, так и в контейнерах.

«В федеральном бюджете на текущий год на такие цели было предусмотрено более 2,3 млрд рублей. В новых условиях этого финансирования уже недостаточно», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 24 марта.

Фото: сайт правительства РФ