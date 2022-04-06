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Москва создает новые логистические авиакоридоры
06.04.2022

Москва создает новые логистические авиакоридоры


    • Москва выступит заказчиком грузовых авиаперевозок на 9,5 миллиарда рублей. Организация регулярных грузоперевозок в Москву позволит восстановить нарушенные в результате введения санкций логистические цепочки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Уже подписано соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией «Волга-Днепр».

    «По сути дела, мы создаем новый логистический коридор с такими крупными странами, как Китай, Индия, рядом других государств. Компания будет обеспечивать перевозку грузов по нашему заказу из этих стран. Речь идет о перевозке жизненно важных грузов, таких как лекарства, медикаменты, оборудование, комплектующие и так далее. То, что нужно сегодня для страны, для промышленности», — заявил мэр Москвы.

    Соглашение призвано обеспечить стабильное, быстрое, регулярное и надежное снабжение Центрального транспортного узла товарами и грузами первой необходимости: лекарствами, медицинскими изделиями и расходными материалами, продуктами питания, продукцией в сфере информационных технологий и связи, товарами народного потребления, а также оборудованием и комплектующими для московских предприятий. В соответствии с документом правительство Москвы выступит заказчиком, а компания «Волга-Днепр» оператором регулярных грузовых авиаперевозок между российской столицей и другими городами страны, а также зарубежными государствами, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам. Руководство города совместно с правительством России окажет содействие в оперативном получении необходимых разрешений на международные перелеты и таможенном оформлении грузов.

    Объем транспортного заказа столицы составит около 9,5 миллиарда рублей. До конца года планируется доставка самолетами авиакомпании «Волга-Днепр» в Москву порядка 20 тыс. тонн критически важных грузов.

    Власти Москвы планируют, что услугами перевозчика смогут воспользоваться любые компании, нуждающиеся в оперативной доставке грузов в столицу.

    Благодаря московскому заказу авиакомпания «Волга-Днепр» сможет продолжить свою деятельность, реализовать планы по модернизации авиапарка и сохранить трудовой коллектив. Сегодня компания эксплуатирует более 70 процентов парка российских грузовых гражданских самолетов.

    По его словам, А.Исайкина авиакомпания задумывается о расширении флота самолетов, которые может произвести отечественная промышленность. «Это позволит сохранить рабочие места — практически около трех тысяч сотрудников в России. Это позволит поднять на крыло наши уникальные самолеты — Ан-124, Ил-76», — подчеркнул он.

    Правительство Москвы также окажет содействие авиакомпании в признании ее системообразующим предприятием в транспортной отрасли России. Таким образом, подписанное соглашение о сотрудничестве станет беспрецедентной мерой поддержки российской грузовой авиации как одной из наиболее пострадавших отраслей в условиях санкционного давления. Документ будет действовать до конца 2022 года и при необходимости может быть продлен еще на год.

    Фото: сайт мэра Москвы


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