FESCO запускает авиадоставку сборных грузов

FESCO запускает сервис FESCO Air для доставки сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях, сообщили SeaNews в группе.

Прямые авиарейсы организованы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан, а также в обратном направлении. В международном сообщении – между Москвой и странами Юго-Восточной Азии, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем.

Точки продаж и приема грузов будут открыты на терминалах «Москва Карго» (аэропорт Шереметьево), «Внуково карго» (аэропорт Внуково) и аэропорту Владивостока. Агентские центры продаж уже работают в Шанхае, Гонконге, Дубае и Стамбуле.

«Помимо доставки прямыми авиарейсами, сервисом FESCO Air можно перевозить сборные грузы по интермодальному маршруту – с помощью регулярных морских линий FESCO товары доставляются из стран Азии во Владивосток, где проходят таможенное оформление и оттуда отправляются авиарейсами в Москву», – уточняют в FESCO. Расчётное транзитное время составляет порядка 20 дней.