Первый сдвоенный поезд со станции Новосибирск-Восточный

FESCO совместно с Западно-Сибирской железной дорогой отправили первый сдвоенный контейнерный поезд со станции Новосибирск-Восточный.

Как сообщили SeaNews в FESCO, объединенный состав длиной 129 условных вагонов (74 фитинговые платформы), груженый контейнерами с продуктами питания, товарами народного потребления и строительными материалами, ушел во Владивосток 19 августа. Стандартная длина контейнерных поездов, которые формируются на станции Новосибирск-Восточный, составляет 37-38 платформ.

Применение технологии сдвоенных поездов стало возможно благодаря оптимизации ряда технологических процессов как на железнодорожной станции, так и на расположенном рядом контейнерном терминале группы.

«Использование объединенных составов позволяет перевозить больше грузов в рамках одной «нитки» графика. Благодаря этому мы сможем увеличить объемы отправок и сократить сроки доставки для наших клиентов, что особенно актуально в условиях ограниченной пропускной способности Восточного полигона. Таким образом, технология сдвоенных поездов делает транспортировку по железной дороге еще более эффективной», — отметил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров.

Фото предоставлено пресс-службой FESCO