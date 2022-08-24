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Первый сдвоенный поезд со станции Новосибирск-Восточный
24.08.2022

Первый сдвоенный поезд со станции Новосибирск-Восточный


    • FESCO совместно с Западно-Сибирской железной дорогой отправили первый сдвоенный контейнерный поезд со станции Новосибирск-Восточный.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, объединенный состав длиной 129 условных вагонов (74 фитинговые платформы), груженый контейнерами с продуктами питания, товарами народного потребления и строительными материалами, ушел во Владивосток 19 августа. Стандартная длина контейнерных поездов, которые формируются на станции Новосибирск-Восточный, составляет 37-38 платформ.

    Применение технологии сдвоенных поездов стало возможно благодаря оптимизации ряда технологических процессов как на железнодорожной станции, так и на расположенном рядом контейнерном терминале группы.

    «Использование объединенных составов позволяет перевозить больше грузов в рамках одной «нитки» графика. Благодаря этому мы сможем увеличить объемы отправок и сократить сроки доставки для наших клиентов, что особенно актуально в условиях ограниченной пропускной способности Восточного полигона. Таким образом, технология сдвоенных поездов делает транспортировку по железной дороге еще более эффективной», — отметил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров.

    Фото предоставлено пресс-службой FESCO


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