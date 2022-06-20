Ситуация на логистическом рынке на фоне введенных в отношении РФ санкций начинает стабилизироваться, однако вместе с тем есть несколько проблем, которые тормозят грузопотоки. Некоторые из них обозначил председатель cовета директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Андрей Северилов на панельной дискуссии «новые вызовы – новая логистика» в рамках ПМЭФ-2022.

«Шок, который был в первую неделю марта, понемногу развеялся, и мы видим, что ситуация на логистическом рынке начинает стабилизироваться, однако наиболее остро обозначились и проблемы, – сказал он. – И проблема не только в пропускной способности железной дороги на Восточном полигоне. Здесь проблем гораздо больше — начиная от того, что у нас западные гранды ушли со своими лодками. Проблема в том, что эти же гранды забрали огромное количество контейнерного парка. Тот парк, который остается, он сейчас пока достаточен, но, если мы говорим об увеличении объемов, можем столкнуться со многими другими проблемами».

Он отметил, что трудности есть и в самом российском бизнесе, который в большинстве своем работал с западными и американскими партнерами и теперь не готов резко переформатироваться. Найти себе клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который сам по себе является непростым, – задача не из легких.

А.Северилов поддержал мнение генерального директора ООО УК «Металлоинвест» Назима Эфендиева, который на этой же панельной сессии отметил, что России не хватает глубоководных портов, в том числе на Дальнем Востоке. «Хотя порт Владивосток является крупнейшим портов в Российской Федерации, но он тоже не обладает достаточными мощностями по приему судов с большим дедвейтом. «В общем проблем больше, чем одна», – признал А.Северилов.

ДВМП инвестирует в развитие порта Владивосток. «Мы заблаговременно, еще с 2020 года инвестировали в развитие порта Владивостока, сейчас значительно увеличиваем мощности по обработке контейнеров и готовы к увеличению грузопотока, – сказал он. – Вместе с нами развиваются и более мелкие порты. Просьба поддержать на государственном уровне реализацию программы по развитию портовой инфраструктуры в связи с большим объемом задач, который сейчас стоит».

В помощь бизнесу ДВМП открывает новые маршруты, в частности, в мае была запущена единственная прямая морская линия Владивосток – Вьетнам. «Открываем новые порты в Японии, Китае, увеличиваем судовую вместимость. Мы планируем прибавить во флот несколько контейнеровозов», – рассказал А.Северилов.

Говоря в целом о российском рынке, он отметил низкий уровень контейнеризации. «Бизнесу нужно задуматься о контейнеризации производства по максимуму. Это увеличило бы экспортные возможности страны и упростило ситуацию на дорогах», – добавил он.

Фото: SeaNews