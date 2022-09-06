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FESCO и CVLOGRUS займутся рефперевозками
06.09.2022

FESCO и CVLOGRUS займутся рефперевозками


    • В рамках Восточного экономического форума транспортная группа FESCO и российская компания CVLOGRUS (бывшая CEVA Logistics) пописали меморандум о сотрудничестве в сфере развития рефрижераторных контейнерных перевозок между странами Азии и Европы через территорию России.

    Документ подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и генеральный директор CVLOGRUS Сирил Поль Бернард Пакари, сообщили SeaNews в компании CVLOGRUS.

    По информации CVLOGRUS, стороны планируют объединить усилия для организации транзитных логистических сервисов с использованием парка рефконтейнеров компании «Дальрефтранс» (входит в FESCO).

    Также, согласно меморандуму, FESCO и CVLOGRUS намерены оказывать друг другу экспертную поддержку при проработке вопросов создания на территории России транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения рефрижераторных контейнерных перевозок.

    Фото предоставлено CVLOGRUS


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