FESCO и CVLOGRUS займутся рефперевозками

В рамках Восточного экономического форума транспортная группа FESCO и российская компания CVLOGRUS (бывшая CEVA Logistics) пописали меморандум о сотрудничестве в сфере развития рефрижераторных контейнерных перевозок между странами Азии и Европы через территорию России.

Документ подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и генеральный директор CVLOGRUS Сирил Поль Бернард Пакари, сообщили SeaNews в компании CVLOGRUS.

По информации CVLOGRUS, стороны планируют объединить усилия для организации транзитных логистических сервисов с использованием парка рефконтейнеров компании «Дальрефтранс» (входит в FESCO).

Также, согласно меморандуму, FESCO и CVLOGRUS намерены оказывать друг другу экспертную поддержку при проработке вопросов создания на территории России транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения рефрижераторных контейнерных перевозок.

Фото предоставлено CVLOGRUS