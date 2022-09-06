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Первый поезд из Владивостока с вьетнамскими грузами с использованием смарт-контрактов
06.09.2022

Первый поезд из Владивостока с вьетнамскими грузами с использованием смарт-контрактов


    • ОАО «Российские железные дороги» и FESCO отправили первый контейнерный поезд с вьетнамскими грузами из Владивостока в Москву с использованием смарт-контрактов, сообщили SeaNews в FESCO.

    Торжественная церемония состоялась 6 сентября на территории «Владивостокского морского торгового порта» в присутствии генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, президента FESCO Аркадия Коростелёва и генерального консула Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Данг Хиен.

    Применение смарт-контрактов при перевозке подразумевает заключение электронных договоров с помощью механизмов цифровой безопасности. Все операции с контейнерами производятся автоматически и попадают в систему «Распределенный реестр данных грузовых перевозок» РЖД, благодаря чему пользователи могут отслеживать все этапы перевозки, включая статус заявок, подачу и осмотр вагонов, отправление и определение местоположения контейнеров.

    В FESCO отмечают, что использование сервиса смарт-контрактов на интермодальных маршрутах из стран Азиатско-Тихоокеанского региона через Владивосток позволит сделать транспортировку грузов по железной дороге максимально прозрачной за счет детального онлайн-контроля перевозочного процесса и формирования цифрового следа для всех операций на станциях отправления, прибытия и в пути следования. Также благодаря смарт-контрактам будет создана база знаний для дальнейших взаиморасчетов между пользователями сервиса.

    Соглашение о сотрудничестве в области реализации сервиса смарт-контрактов в рамках ПМЭФ-2021 подписали генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент FESCO Аркадий Коростелёв. В июне 2022 года была произведена первая пилотная отправка из Владивостока в Санкт-Петербург.

    Фото предоставлено пресс-службой FESCO


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