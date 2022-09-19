FESCO целится на Аргентину

Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Аргентинской Республики Эдуардо Антонио Зуайном, сообщили SeaNews в компании.
В мероприятии с аргентинской стороны также принял участие глава торгово-экономического отдела Франко Ругхиеро.
На встрече стороны обсудили практические шаги для развития сотрудничества в сфере интермодальных грузоперевозок из Аргентины в Россию. Для достижения этой цели группа намерена разработать новые логистические маршруты, в том числе с использованием морских контейнерных линий.
Помимо этого, А. Северилов и Э.А.Зуайн договорились рассмотреть возможность организации конференции для представителей российского и аргентинского бизнеса под эгидой FESCO и Деловой палаты Аргентины.
Фото: FESCO