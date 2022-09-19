Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO целится на Аргентину
19.09.2022

FESCO целится на Аргентину


    • Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Аргентинской Республики Эдуардо Антонио Зуайном, сообщили SeaNews в компании.

    В мероприятии с аргентинской стороны также принял участие глава торгово-экономического отдела Франко Ругхиеро.

    На встрече стороны обсудили практические шаги для развития сотрудничества в сфере интермодальных грузоперевозок из Аргентины в Россию. Для достижения этой цели группа намерена разработать новые логистические маршруты, в том числе с использованием морских контейнерных линий.

    Помимо этого, А. Северилов и Э.А.Зуайн договорились рассмотреть возможность организации конференции для представителей российского и аргентинского бизнеса под эгидой FESCO и Деловой палаты Аргентины.

    Фото: FESCO


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.09.2022
    Первый поезд из Владивостока с вьетнамскими грузами с использованием смарт-контрактов
    ОАО «Российские железные дороги» и FESCO отправили первый контейнерный поезд с вьетнамскими грузами из […]
    FESCO ВладивостокВьетнамКонтейнерные перевозки
    0
    02.06.2022
    ВМТП принял первый контейнеровоз нового регулярного морского сервиса FESCO
    Во Владивостокский морской торговый порт прибыл контейнеровоз «A Houou». Это первый судозаход нового регулярного […]
    FESCO ВМТПВьетнам
    0
    24.08.2022
    Первый сдвоенный поезд со станции Новосибирск-Восточный
    FESCO совместно с Западно-Сибирской железной дорогой отправили первый сдвоенный контейнерный поезд со станции Новосибирск-Восточный. […]
    FESCO ВладивостокКонтейнерный поездНовосибирск
    0
    17.03.2022
    РЖД и FESCO будут развивать ускоренные контейнерные жд перевозки
    ОАО «Российские железные дороги» и FESCO заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных […]
    FESCO жд перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД
    0
    21.04.2022
    Новый железнодорожный сервис между странами Европы и Россией
    FESCO запускает новый железнодорожный сервис между странами Европы и Россией — FESCO European Railway Network (FERN).
    FESCO Италияконтейнерные поездаНидерланды
    0
    14.02.2022
    Жд сервис из Петербурга в Читу и Благовещенск через Москву
    Транспортная группа FESCO сообщила о запуске регулярного железнодорожного сервиса из Санкт-Петербурга в Читу и […]
    FESCO БлаговещенскДальний ВостокКонтейнерный поезд
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.09.2022 Контейнерооборот российских портов в августе 2022
    16.09.2022 Топ-назначение в APMT
    16.09.2022 Ванинский порт наращивает контейнерооборот
    15.09.2022 Рекордная прибыль контейнерных линий
    14.09.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-июле 2022
    13.09.2022 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    19.09.2022 О создании Межгосударственного центра в таможенной сфере
    15.09.2022 На субсидирование морских перевозок в Калининградскую область выделят больше 1 млрд
    13.09.2022 Курсы по подготовке специалистов в сфере ДОПОГ
    13.09.2022 Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
    12.09.2022 Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»
    08.09.2022 Совещание по Новороссийскому транспортному узлу
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти