FESCO целится на Аргентину

Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Аргентинской Республики Эдуардо Антонио Зуайном, сообщили SeaNews в компании.

В мероприятии с аргентинской стороны также принял участие глава торгово-экономического отдела Франко Ругхиеро.

На встрече стороны обсудили практические шаги для развития сотрудничества в сфере интермодальных грузоперевозок из Аргентины в Россию. Для достижения этой цели группа намерена разработать новые логистические маршруты, в том числе с использованием морских контейнерных линий.

Помимо этого, А. Северилов и Э.А.Зуайн договорились рассмотреть возможность организации конференции для представителей российского и аргентинского бизнеса под эгидой FESCO и Деловой палаты Аргентины.

Фото: FESCO